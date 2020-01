Nel fine settimana si è giocato il quinto turno dei campionati allievi e giovanissimi. Di seguito il punto sulle squadre della Bacigalupo.





Allievi regionali, Sant'Anna Chieti-Bacigalupo 0-6. Successo largo per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 6-0 sul campo del Sant'Anna e salgono al quinto posto in classifica, a quota 10 punti. Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa che sfiorano il gol in un paio di circostanze e colpiscono anche una traversa su calcio di punizione; a pochi secondi dall´intervallo però i vastesi riescono ad andare in vantaggio con Ranalli che firma la sua prima rete stagionale.



Nella ripresa al 42' la Bacigalupo raddoppia subito con una punizione di Santoro che poi, al 55´, segna anche la terza rete degli ospiti con un puntuale inserimento in area di rigore. Al 70' arriva il poker siglato da Benvenga che, servito da Natarelli, fugge sulla fascia destra e batte il portiere avversario. Negli ultimi minuti della sfida i vastesi si portano sul 6-0 grazie alla doppietta di Natarelli, bravo a concretizzare al meglio le due occasioni avute.

Finisce così 6-0 una bella partita in cui la squadra di mister Maurizio Baiocco ha giocato meglio nel secondo tempo; punteggio forse troppo pesante per il Sant´Anna che nella prima frazione è andato vicinissimo anche al gol del vantaggio. La Bacigalupo comunque riesce a tornare alla vittoria dopo due turni di astinenza e nel prossimo turno sarà impegnata di nuovo in

trasferta, sul difficile campo della D´Annunzio Marina.

Il tabellino

Sant'Anna-Bacigalupo 0-6 (0-1)

Reti: 39´ Ranalli (B), 42' Santoro (B), 55' Santoro (B), 70´ Benvenga (B), 79´ Natarelli (B), 80´ Natarelli (B).

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli (Carriero), Frangione, Farina (Aganippe), Benvenga, Ciccotosto, Pianese (Natarelli), Fiore, Santoro (Cozzolino). All. Baiocco





Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Penne 4-0. I giovanissimi regionali della Bacigalupo si riscattano dopo la sconfitta di Chieti e, sul campo di Vasto Marina, battono con il punteggio di 4-0 il Penne; vittoria fondamentale per la squadra di mister Massimo Baiocco che sale a quota 10 punti in classifica e nel prossimo turno sarà impegnata nella seconda partita consecutiva in casa, contro la Caldora.

La gara comincia con un miracolo del portiere ospite su un tiro dalla distanza di Fosco, il Penne ribatte colpo su colpo e colpisce una clamorosa traversa. Al 26´ però sono i vastesi a sbloccare il risultato: caparbia azione di Alberico che serve Galiè, cross perfetto per Liberatore che con un stacco imperioso fulmina il portiere avversario.

Allo scadere del primo tempo arriva anche il raddoppio della Bacigalupo: Maccione sfrutta al meglio un calcio d´angolo e firma la rete del 2-0, risultato sul quale si va al riposo. Nella ripresa al 40´ la squadra di mister Massimo Baiocco segna il

terzo gol: Liberatore crossa per Alberico che di tacco sorprende tutti e infila il pallone in rete; al 50´ i vastesi calano anche il poker con Liberatore che, con un perfetto calcio di punizione, sigla la sua doppietta personale portando il risultato sul 4-0.

Arrivano 3 punti d'oro per la Bacigalupo che, in una partita molto importante contro un avversario di tutto rispetto, è riuscita a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta con la Giovanile Chieti. Complimenti al Penne che ha una squadra davvero ottima e onestamente non meritava un passivo così pesante.

Complimenti anche all'allenatore dei vestini, mister Cantagallo, per la signorilità che come al solito dimostra su tutti i

campi: questo, non dimentichiamocelo, è il comportamento che si dovrebbe sempre avere nelle partite di calcio giovanile. Chiudiamo con un grande in bocca al lupo e con gli auguri di pronta guarigione all´attaccante del Penne Di Norscia che, nel finale di partita, ha subito un infortunio a seguito di uno scontro di gioco.

Il tabellino

Bacigalupo-Penne 4-0 (2-0)

Reti: 26´ Liberatore (B), 35´ Maccione (B), 40´ Alberico (B), 50´ Liberatore (B).

Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini, Fosco, Sarchione, Napoletano, Galiè (Piccirilli), Di Virgilio, Alberico (Irace), Liberatore (Antonino), De Rosa (Carulli). All. Baiocco





Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Allievi girone B. La Giovanile Chieti rifila 8 reti al San Salvo ed è da sola in testa alla classifica approfittando del passo falso della Caldora che, con il pirotecnico 5-5 ottenuto a Manoppello, viene anche agganciata al secondo posto dal Poggio degli Ulivi, corsaro per 4-3 a Miglianico.

Colpo grosso del Lauretum che espugna il campo della Virtus Vasto e ora, vincendo il recupero di giovedì a Cupello, si porterebbe in vetta insieme alla Giovanile Chieti; successi anche per la Bacigalupo (6-0 sul Sant´Anna), per il River Casale (3-0 sulla Virtus Cupello) e per la Spal Lanciano (2-0 sul Francavilla), termina 1-1 infine Acqua e Sapone-D´Annunzio Marina.

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 15, Caldora e Poggio degli Ulivi 13, Lauretum* 12, Bacigalupo 10, River Casale 9, D'Annunzio Marina 8, Acqua e Sapone 7, Francavilla e Spal Lanciano 6, Virtus Vasto 5, Sant'Anna 3, Manoppello Arabona 2, San Salvo e Virtus Cupello* 1, Miglianico 0 (*=una partita in meno).



Giovanissimi girone B. Goleada del Poggio degli Ulivi che regola con un secco 8-0 la Fater Angelini e resta primo a punteggio pieno, a +2 sui Delfini Biancazzurri che passano per 2-1 sul campo della D´Annunzio Marina. Alle spalle delle due battistrada c´è un gruppone di 5 squadre a 10 punti: oltre a River Casale e Giovanile Chieti che si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1, ci sono anche la Bacigalupo (4-0 sul Penne), il Francavilla (2-0 sul Fossacesia) e la Virtus Vasto (3-0 sul Lauretum); chiudono il quadro del 5° turno i successi della Caldora e del San Salvo che battono nettamente i Quattro Colli e la Virtus Cupello.

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 15, Delfini Biancazzurri 13, Bacigalupo, Francavilla, Giovanile Chieti, River Casale e Virtus Vasto 10, D'Annunzio Marina e Penne 9, Caldora 7, Fater Angelini 4, Lauretum* e San Salvo 3, Fossacesia, Quattro Colli, e Virtus Cupello* 0 (*=una partita in meno)

Loris Napoletano