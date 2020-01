I Vigili del Fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno tagliato nel primo pomeriggio di oggi un ramo del pino pericolante che si trova in piazza Rossetti davanti all'edificio est degli ex palazzi scolastici di corso Italia.

Non è il primo intervento di questo tipo che viene fatto sull'arbusto. A seguito delle forti nevicate del gennaio 2012 l'albero si è piegato per il peso della neve, da allora per ben tre volte, fino all'aprile del 2012, i pompieri hanno effettuato degli interventi per alleggerire il pino e per evitare spiacevoli conseguenze.