Massimiliano Memmo non è più l'allenatore della Virtus Cupello, il tecnico si è dimesso questa mattina dopo il pareggio di domenica in casa contro l'Altinrocca.

Lancianese, classe '74, ex attaccante di B e C, Memmo era alla prima esperienza sulla panchina di una prima squadra. Con la Virtus ha raccolto 2 punti in 7 giornate, frutto di 2 pareggi e 5 sconfitte, con 9 gol fatti e 19 subiti. La squadra sarà affidata al vice allenatore Loris Carbonelli, toccherà a lui guidare i rossoblu nel prossimo impegno di mercoledì all'Aragona in Coppa Italia contro la Vastese.

"Dispiace per questa decisione - dichiara il presidente della Virtus Cupello, Franco Peschetola - perchè Memmo è un professionista esemplare, ha portato tanta professionalità e Cupello e se ne va da professionista. E' un periodo sfortunato, inspiegabile, in campo va tutto storto e non è di certo colpa dell'allenatore, abbiamo una buona squadra che fino a questo momento ha sbagliato solo una partita, quella di Capistrello, ma nonostante tutto i risultati non sono arrivati. Non meritiamo questa posizione di classifica, ma quando ci si mette la sfortuna non c'è nulla da fare. Memmo ha preso atto di tutto ciò e per il bene della società ha deciso di farsi da parte, lo ringrazio per tutto ciò che ha fatto e dato alla Virtus Cupello, è una persona eccezionale".



Avete già pensato al sostituto? "Oggi sono così dispiaciuto per questa decisione che non ho ancora avuto il tempo di pensarci, andiamo avanti con Carbonelli, poi si vedrà, potrebbe anche mettersi in mostra e meritare di guidare la squadra fino al termine della stagione".

In ballo tra i tecnici della zona ci potrebbero essere i soliti noti: Antonaci, Vecchiotti, Carlucci e Carosella, ma non è escluso che possa arrivare da fuori, sempre se anche Carbonelli non dovesse essere confermato.