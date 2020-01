Una settimana per istruire i cittadini sulle manovre di rianimazione cardipolmonare, nella consapevolezza che un intervento tempestivo, con gesti molto semplici da seguire, può salvare la vita di una persona. Con questo spirito in tutta Italia si sta svolgendo la settimana Viva! con manifestazioni in tante città e punti informativi presso gli ospedali. "E' molto importante diffondere queste pratiche di rianimazione a persone laiche (che non hanno una formazione sanitaria, ndr) - spiega il dottor Lorenzo Russo, primario del Pronto Soccorso di Vasto -. Abbiamo aderito a questo progetto nazionale e sono convinto che ripetendo appuntamenti del genere nel tempo si sensibilizza sempre una parte più consistente di popolazione". Il personale del Pronto Soccorso di Vasto, sotto la guida della caposala Claudia D'Avino, svolge un'attività continua di formazione laddove viene richiesta come nelle scuole o presso le associazioni.

Un aspetto su cui punta il dottor Russo è la diffusione del defibrillatore. "In molte città italiane iniziano ad essere diffusi anche nelle strade. Il defibrillatore semiautomatico è molto semplice da utilizzare per chi ha frequentato il corso ed è uno strumento che salva vite umane. Credo che debbano diffondersi in tutti i posti che noi chiamiamo di medicina di comunità, cioè dove c'è una massa di persone che partecipa ad un evento. Nei prossimi mesi spingeremo molto sulla diffusione dei defibrillatori".

Questa mattina erano due i punti informativi, con tanto di manichino per svolgere le esercitazioni. Nel porticato esterno dell'ospedale c'erano i due infermieri vastesi Ciro Sperinteo e Giovanni Giammichele. All'ingresso del San Pio c'era la postazione dell'associazione Viva!, con due giovani medici specializzandi ed un infermiere del 118 di Chieti. Andrea Marrone e Alessandro Ferrieri sono due giovani medici specializzandi presso la Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva dell'Università D'Annunzio, diretta dalla professoressa Flavia Petrini. Insieme all'infermiere Danilo Giannunzio hanno illustrato le tecniche di rianimazione cardio-polmonare, consegnando poi, a chi si cimentava nell'esercitazione pratica, l'attestato di "Bravo Soccorritore Viva!".