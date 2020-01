Porte e muri sfondati. Tremila euro in contanti rubati dall'armadietto blindato della segreteria. E poi scritte minacciose, carte gettate all'aria, pavimenti imbrattati. Il danno complessivo è di svariate migliaia di euro. Scene di distruzione stamani alla riapertura della scuola media Paolucci di Vasto. Nel fine settimana i ladri-vandali hanno devastato gli interni di diverse stanze.

A tracciare il bilancio dell'ennesimo raid distruttivo è la preside, Maria Cauli: "E' successo - dice a ZonaLocale.it - nella notte di sabato o in quella di domenica. Sono entrati scavalcando la recinzione e poi, dal cortile interno, hanno divelto un'inferriata e, attraverso una finestra, hanno avuto accesso al laboratorio di scienze, dove hanno trovato la porta chiusa a chiave e, allora, hanno abbattuto lo stipite, dirigendosi al primo piano. Lì si sono trovati davanti a un portoncino blindato e, per raggiungere l'area uffici, hanno sfondato il muro al di sopra della porta, aprendo un varco attraverso cui si sono calati nel corridoio. Hanno buttato tutto a terra. Con la bomboletta spray, i vandali hanno lasciato scritte orribili sui muri e un disegno sul pavimento. In presidenza hanno scritto: 'Luciano sei morto'. Sono riusciti anche a rompere l'armadio blindato in cui custodivamo 3mila euro in contanti: erano i soldi delle assicurazioni contro gli infortuni, versati le famiglie degli alunni, e soprattutto i fondi raccolti attraverso una pesca di beneficenza attuata coi lavoretti di Natale. Parte dei soldi era stata già devoluta alla parrocchia di San Giuseppe per favorire le adozioni a distanza. Sono entrati - racconta la preside - anche nella scuola primaria Spataro, ma lì non c'era niente che potesse far gola ai ladri. Prima di andarsene, hanno lasciato in segreteria la scritta Grazie".

Stamani, il personale del plesso scolastico di via Madonna dell'Asilo ha trovato i danni causati dal raid. La polizia scientifica ha eseguito i rilievi per trovare eventuali impronte. Le lezioni si sono tenute regolarmente. Ma, dopo il furto dello scorso anno (quando furono rubati anche i proiettori delle lavagne multimediali) e quello dell'ultimo fine settimana, l'apprensione aumenta: "Siamo preoccupati", confida Maria Cauli. "Da tempo chiediamo la videosorveglianza. Ora pare che l'amministrazione comunale sia intenzionata a installarla".