La BCC San Gabriele Volley non ce la fa a conquistare la vittoria della Coppa Abruzzo nella finale contro un forte Pescara 3, formazione accreditata dagli addetti ai lavori come la più forte del campionato di serie C che inizierà domenica prossima. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio perdono 3-1 sul campo del Palatricalle (25-21/25-22/28-30/25-22), con il solito carico di errori che alla fine pesano nell'economia del match.

"Siamo andati un po' meglio rispetto alla semifinale di giovedì - ha commentato Ettore Marcovecchio a fine gara -, ma facciamo ancora qualche errore gratuito di troppo, che alla gine ci costa il set. Nel primo eravamo in vantaggio 19-13 ma poi non siamo riusciti a chiudere. Però diciamo che per il momento va bene così".

In campo il sestetto base della passata stagione, con Genovesi e De Marinis in attacco che si sono date da fare. Meno bene le palleggiatrici e qualche altra titolare. In campo per lunghi tratti della finale è andata una ragazza del 2000, Claudia Scampoli, che si è ben comportata. In una formazione che ha un'età media davvero molto bassa, l'esordio di una 13enne è il segno del gran lavoro di Marcovecchio, Checchia e De Marinis, nel settore giovanile.