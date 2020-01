E' stato necessario il trasferimento in eliambulanza per la 18enne di Montenero di Bisaccia rimasta coinvolta nel terribile scontro frontale sulla provinciale San Salvo-Montenero. Era a bordo della Renault Scenic guidata dal padre, un uomo di 41 anni. Il violento scontro è avvenuto contro una Fiat Bravo, guidata da una 41enne di Mafalda, in macchina con lei c'era la figlia che deve ancora compiere tre anni.

La loro auto, in seguito al terribile impatto, è volata fuori strada, finendo la sua corsa adagiata su una cunetta. La donna è riuscita ad uscire dall'auto e a portare via la sua bimba. Entrambe sono state trasferite al Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto.

C'è voluto l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto per estrarre i due feriti dalla Scenic. Il guidatore è stato trasferito al San Timoteo di Termoli. La ragazza, invece, con ferite alle gambe, è stata portata via in eliambulanza. Era cosciente, ma i soccorritori sono apparsi subito molto preoccupati per lo stato dei suoi arti inferiori.

Sul posto i carabinieri della stazione di San Salvo e gli uomini della Polizia Municipale di San Salvo e Montenero di Bisaccia. Dopo aver chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso, le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi per risalire alle cause dell'impatto. Il tratto di strada è rettilineo ed è quindi da capire come le due auto possano essersi scontrate.

La cronaca dell'incidente

Ore 13.20 - L'urto frontale tra una Renault Scenic e una Fiat Bravo è avvenuto sulla strada provinciale San Salvo-Montenero di Bisaccia. Sarà necessario il trasporto a Chieti con l'eliambulanza del 118 per una 18enne rimasta incastrata all'interno della Scenic guidata dal padre, 41 anni, di Montenero di Bisaccia, che verrà ricoverato all'ospedale San Timoteo di Termoli.

Nella Bravo viaggiavano due persone di Mafalda (Campobasso): madre 41enne insieme alla figlia, che non ha ancora compiuto 3 anni. Nello scontro, l'auto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata ed è finita nella cunetta laterale. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale di San Salvo e di Montenero.

I vigili del fuoco di Vasto hanno estratto padre e figlia dall'abitacolo della Scenic accartocciata.

La prima notizia - Dopo il violento impatto, sono rimasti incastrati nelle lamiere. E' di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a San Salvo prima delle 13. Sul posto si sono portati l'elicottero e le ambulanze del 118. L'elisoccorso è necessario per uno dei due feriti, che sarà trasportato a Pescara. (Seguono aggiornamenti)