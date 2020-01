E' Graziella Mercogliano la candidata vastese al Consiglio della Confcommercio provinciale di Chieti. Commerciante da 27 anni, titolare di negozi a Vasto e Lanciano nel settore dell'abbigliamento e degli accessori, si candida a sostegno di Marisa Tiberio, "già vice presidente - ricorda Mercogliano -e nominata di recente dal gip amministratore giudiziario di Confcommercio Chieti in seguito ai fatti che hanno visto il presidente uscente, Claudio Allegrino, indagato per appropriazione indebita".

Sono quattro i candidati del Vastese nella lista della Tiberio, che esprime lo slogan "Ridiamo Confcommercio agli associati": oltre all'imprenditrice commerciale vastese, Patrizia Scampoli (proprietaria di un'agenzia immobiliare), Daniela Rosica (titolare di un salone di parrucchieri) ed Emanuele Cieri (candidato revisore dei conti) di San Salvo, Elio Micoli di Casalbordino.

"Abbiamo aderito a questo rivoluzionario progetto prima di tutto perché, per il vissuto di noi commercianti, da anni esclusi dalle scelte riguardanti la nostra categoria e il nostro territorio, è arrivato il momento di riprenderci una rappresentatività reale e concreta, senza più delegare chi, nascondendosi dietro la bandiera di quest'associazione, ha portato avanti solo i propri personali interessi,in spregio alle problematiche della nostra categoria, acuite oltremodo dalla crisi sistemica che stiamo vivendo già da troppo tempo", afferma Graziella Mercogliano. "L'altra ragione, non meno forte, è quella di voler operare al fine di scalzare chi di questo drammatico decadimento di Confcommercio è stato l'artefice. Confidiamo nella più ampia partecipazione di tutti gli associati. Le votazioni si terranno domenica 20 ottobre dalle ore 8 presso il Palazzo degli studi di Lanciano, in corso Trento e Trieste. Per il preventivo accreditamento con documento valido, le porte si chiuderanno alle 8.30 del mattino. Così è stato disposto dal presidente uscente Allegrino".