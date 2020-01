Prima sconfitta stagionale per il Casalbordino calcio a 5, che, in quel di Torrevecchia Teatina, non vanno oltre il 6-5 contro un ottimo Delfino Francavilla, formazione che vanta tra le proprie fila Mister Firmani e bomber Mondazzi e che sicuramente sarà una delle candidate alla vittoria del campionato.

Dall'altra parte il Casalbordino, che si presenta privo degli infortunati Di Ghionno e Di Risio, ha non poco da recriminare per un primo tempo giocato con poca cattiveria e molta imprecisione e che lì ha costretti ad inseguire nella ripresa sfiorando un pareggio che avrebbe avuto tutto un altro sapore. Nel primo quarto d'ora dell'incontro sono proprio gli ospiti a fare la partita trovando molto spesso il tiro verso la porta avversaria, porta non violata grazie ad almeno due interventi miracolosi dell'estremo avversario e tre legni colpiti a distanza ravvicinata, così, come spesso accade, prima un'imprecisione e poi una ripartenza portano la formazione casalinga sul 2-0, al 13' con un mancino dal limite di Laoisa ed al 18' con un contropiede di Mondazzi finalizzato da Di Corato. Il Casalbordino reagisce e prima accorcia le distanze con Moretta e poi sfiora ripetutamente il pareggio, pareggio che si allontana definitivamente al 25' con la rete di Mondazzi ed al 28' con Desiderio che gira in rete un rilancio del portiere su cui si fa trovare distratta la difesa giallorossa.

L'uno-due nel finale di primo tempo è un colpo durissimo per i ragazzi del presidente Santoro che ad inizio ripresa, pur facendo la partita, sembrano non avere il tocco finale, il guizzo giusto che riaprirebbe la partita; così fa il suo esordio in stagione Alfredo Lanza ed è proprio lui che suona la carica, prima con un gol magistrale e poi con un assist al bacio per l'accorrente Ninni. A 10 minuti dal termine la situazione è di 4-3 e la partita s'infiamma, sale la tensione con qualche colpo proibito e qualche parola di troppo, il direttore di gara perde un pò la bussola ed estrae diversi cartellini gialli da ambo le parti ma nega 2 falli evidentissimi agli ospiti con i quali sarebbero andati al tiro libero. Così, con la pressione fossennata dei casalesi e le ripartenze ficcanti dei delfini, dapprima la rete di Mondazzi che ristabilisce le distanze e poi Ninni che accorcia di nuovo, portano il risultato sul 5 - 4 a 5' minuti dal termine.

E' un finale al cardiopalma dove il protagonista assoluto è l'estremo difensore casalingo che compie almeno altri due interventi miracolosi, prima su Ninni e poi su Conti, interventi che risultano decisivi quando, ancora Mondazzi, ruba palla a centrocampo e s'invola a siglare la rete del 6-4. A nulla vale la rete di Ninni ad un minuto dallo scadere dei 2 minuti di recupero concessi dall'arbitro. La gara si conclude così, 6-5 per la formazione di mister Firmani. Chiuso questo capitolo, il Casalbordino pensa già alla riscossa, sabato prossimo in casa contro un buon Virtus Majna, formazione di tutto rispetto, da affrontare con la giusta concentrazione e decisione per ricominciare subito il cammino verso la vittoria.