La Virtus Cupello torna a fare punti dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa del Casalbordino. La squadra allenata da Giampaolo Porfirio pareggia 3 a 3 nella sfida casalinga con il Pino Di Matteo capolisca del campionato, frenandone la fuga. Ad aprire le marcature sono gli ospiti, poi Scafetta e il solito Mileno portano in vantaggio i rossbolu. Allo scadere della prima frazione di gioco sono ancora i giocatori di Paglieta ad andare in gol per il 2 pari.

Si torna in campo con le due squadre molto attente alla fase difensiva fino a quando il Pino Di Matteo non trova la rete del nuovo momentaneo vantaggio. A riportare la situazione in parità ci pensa di nuovo Sante Mileno, con la sua personale doppietta. Negli ultimi dieci minuti qualche occasione da una parte e dall'altra ma alla fine il risultato è di 3-3.

La 3ª giornata

Francavilla-Casalbordino 6-5

Virtus Majna-Guardiagrele 2-3

Atl.Lanciano-Penne 5-3

Int.SportCH-Ph.Ortona 8-4

Real Atessa-Fossacesia 3-4

Riposo per TombesiOrtona

Classifica: 7 Paglieta; 6 Casalbordino, Francavilla, Guardiagrele, Int.Sp.CH; 4 Virtus Cupello, Virtus Majna, Atletico Lanciano, Fossacesia; 2 Tombesi Ortona; 1 Ph.Ortona; 0 R.Atessa, Penne