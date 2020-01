Dopo l'esperienza a Uomini e Donne sta lavorando per costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Al sua fianco quello che ormai è conosciuto da tutti come il "parrucchiere delle dive", Massimo Casimiro da San Salvo, tante esperienze come curatore di trucco&parrucco da Buona Domenica a Sanremo. Lei è Roberta Festa, giovane campana che, quando deve sistemare il suo look, non può fare a meno di passare da San Salvo.

"Ho conosciuto Massimo Casimiro dietro le quinte di Uomini e Donne e da quel momento è diventato il mio consulente. Mi sono trovata benissimo perchè lavora davvero bene. E' fondamentale per una persona che lavora nel mondo dello spettacolo avere una figura affidabile come la sua, non lo lascio più".

Per Roberta Festa due anni come protagonista nel programma di Maria De Filippi. Un programma che offre una grande visibilità, con l'opinione pubblica che si divide tra chi segue costantemente il programma e chi lo critica. "Per me è stata una bellissima esperienza, molto emozionante. Hai la possibilità di approdare nel mondo della tv ricevendone molta visibilità. E' stato bello anche conoscere Maria De Filippi, una persona molto colta, sensibile. Dalla tv questo non si percepisce ma lei è davvero molto buona.

Nel programma ero tra le protagoniste del trono under, ero l'unica ragazza bionda. All'inizio ho dovuto sgomitare un po' ma dopo le cose sono andate meglio. C'erano tanti ragazzi per me. A novembre dello scorso anno sono uscita perchè non ho trovato la mia anima gemella, se così la vogliamo chiamare, ma quest'anno tornerò a fare qualche presenza nel programma.

Ora sto cercando di impegnarmi nel mondo della recitazione. Ho già fatto parte del cast di Un posto al sole, e sono tornata sul set proprio in queste settimane per partecipare alle riprese (la puntata andrà in onda prossimamente). E poi ho avuto una parte nel nuovo film di Vincenzo Salemme, girato a bordo della Msc Crociere".

La formula del programma che l'ha lanciata sul piccolo schermo è quella di corteggiamenti che poi portano a vivere una storia d'amore sotto l'occhio delle telecamere. "All'inizio è molto imbarazzante, anche se per una ragazza che ha sempre partecipato a concorsi di bellezza, si è già trovata davanti di fronte ad un pubblico, è più semplice. Tanti pensano che sia tutto finto, che ci sia un copione. Ma io che l'ho vissuto dico che ci sono davvero dei sentimenti in gioco".

Uomini e Donne è sempre al centro del dibattito e della critica sulla qualità dei programmi tv. Roberta Festa, che vi ha partecipato, ha la sua idea ben precisa. "Devo tanto a Uomini e Donne e a Maria. Mi hanno etichettato come quella che conosceva tutti, ma sono stata l'unica a far sedere 10 ragazzi per me. Poi queste persone sono venute a casa mia, a conoscermi, per incontrarci, come previsto dal programma. E così sono venuti ad Avellino e anche la mia città è stata conosciuta di più grazie alle telecamere".

Finita l'esperienza del programma i corteggiatori non mancano per Roberta Festa. "Corteggiatori ce ne sono tanti, anche senza Uomini e donne. Io per adesso sto benissimo così, sono un po' diffidente nei confronti delle persone. Lo scorso anno avevo incontrato un ragazzo, lui ci ha giocato ed è andata male. L'amore arriverà da solo, non bisogna cercarlo". Nel frattempo si consola affidandosi alle mani esperte di Massimo Casimiro, che con il suo inconfondibile stile è sempre pronto a consigliarle il look migliore per ogni appuntamento.