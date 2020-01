River Casale-Vasto Marina. Il Vasto Marina vede sfumare nel finale la prima vittoria in campionato. Sul campo del River casale la squadra allenata da Luigi Baiocco riesce a passare in vantaggio al 55' con Tomeo, ma a cinque minuti dalla fine Di Renzo riesce a pareggiare.

Per i vastesi si tratta del quinto pareggio in campionato, che li porta a quota 5 in classifica, al terzultimo posto.



Tanta la delusione del presidente: "Siamo diventati la squadra dei pareggi - ha dichiarato a fine partita Massimiliano Baccalà - era ora di vincere, dovevamo farcela. Lunedì ci riuniremo con il direttivo per prendere delle decisioni e risolvere alcuni problemi. Tutti devono sentirsi in discussione, nessuno escluso, potrebbero esserci delle novità sotto tutti i punti di vista".

Nel prossimo turno casalingo il Vasto Marina ospiterà all'Aragona la Rosetana che oggi ha pareggiato 2-2 contro il Miglianico.

Virtus Cupello-Altinrocca. In vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Diompy al 15' e al 35' la squadra di Memmo gioca bene, ma si spegne per pochi minuti e si fa raggiungere dagli ospiti che pareggiano grazie alle reti di D'Antonio al 48' e Lomele al 55'.

La Virtus recrimina per un gol annullato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Niente da fare per i rossoblu che stavano riuscendo a portare a casa i tre punti, ma alla fine restano ancora a secco di vittorie e occupano l'ultimo posto in classifica con soli 2 punti.

Il prossimo impegno, prima della sfida esterna in campionato di domenica prossima contro l'Acqua&Sapone, c'è la Coppa Italia mercoledì alle 15.30 all'Aragona contro la Vastese.

I risultati della settima giornata. Alba Adriatica-Avezzano 0-3, Capistrello-Acqua&Sapone 3-2, Montorio-San Nicolò 1-2, Pineto-Civitella Roveto 1-0, River Casale-Vasto Marina 1-1, Rosetana-Miglianico 2-2, Torrese-Francavilla 0 -0, Vastese-San Salvo 1-3, Virtus Cupello-Altinrocca 2-2



La classifica. Avezzano 19, San Nicolò 17, Capistrello e Torrese 15, Miglianico 12, Alba Adriatica, Rosetana e San Salvo 9, Francavilla, Montorio e Vastese 8, Altinrocca, Civitella Roveto 5, River Casale e Vasto Marina 5, Acqua&Sapone 3, Virtus Cupello 2



Il prossimo turno, ottava giornata. Domenica 20 ottobre, ore 15.00. Alba Adriatica-Pineto, Altinrocca-Torrese, Avezzano-Vastese, Civitella Roveto-River Casale, Francavilla-Montorio, San Nicolò-Miglianico, San Salvo-Capistrello, Vasto Marina-Rosetana, Acqua&Sapone-Virtus Cupello