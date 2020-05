Informare i cittadini sulle terapie a disposizione contro il dolore e gli indirizzi dei centri specialisti presenti nel territorio dove recarsi per ottenere consigli e aiuto. Che si tratti del mal di schiena, del mal di testa o da patologie del sistema nervoso, che sia di origine oncologica o traumatica.



Sabato mattina piazza Giovanni XXIII a San Salvo ha ospitato la terza edizione della Giornata internazionale “Cento città contro il dolore” organizzata dalla Fondazione Isal con la partecipazione della sezione Acli di San Salvo e dalla Pro Loco di San Salvo per un’iniziativa che si è avvalsa dell’Alto patronato della Presidenza della Repubblica.



Medici e volontari hanno spiegato ai numerosi cittadini che si sono fermati incuriositi come e dove sia possibile rivolgersi per avere consigli e aiuto per permettere a tutti di sapere cosa fare in caso di dolore. E’ stato fatto compilare un questionario predisposto dalla Fondazione Ial per verificare l’attuale condizione di dolore e le aspettative rispetto al loro problema.



A rappresentare gli Amici di Isal c’era il dott. Eugenio Spadano, medico chirurgo dirigente dell’Asl Lanciano-Vasto- Chieti nonché presidente del Consiglio comunale di San Salvo, che ha fornito valide informazioni. "Un'iniziativa che meritava di essere supportata anche da San Salvo luogo molto sensibile alla problematiche sociali e sanitaria".



Prezioso il supporto degli infermieri professionali Elia Maria Di Ciano e Camillo Del Re che hanno anche illustrato le attività di contrasto al dolore da parte della Asl Lanciano-Vasto-Chieti attraverso le cure domiciliari, i servizi ospedalieri e l’Hospice presente sul territorio di Lanciano e di Torrevecchia Teatina.



Soddisfatto Francesco Toscano, del Circolo Acli di San Salvo che ha supportato l’iniziativa.