Ancora una domenica da dimenticare per Andrea Iannone. Questa volta a "tradirlo" è stata la sua Ducati del team Energy Pramac. Il pilota vastese scattava dalla decima posizione in griglia di partenza nel gran premio di Malesia. Ne aveva persa una e poi recuperate due, fino a quando, a 15 giri dalla fine, la sua moto lo ha abbandonato per strada. Iannone si è alzato in sella per guardare l'avantreno e capire cosa fosse successo. Sarà l'analisi dei tecnici a spiegare perchè improvvisamente la sua Ducati ha smesso di funzioanare.

Ritiro e rientro ai box, dove è apparso sconsolato per questo ennesimo problema stagionale. Quano i guai fisici finalmente lo avevano lasciato in pace, ecco che un'altra disavventura lo costringe a non vedere la bandiera a scacchi. Si allontana sempre più la top ten mondiale della MotoGp quando mancano tre gare alla fine di questa travagliata stagione.

A vincere il Gran premio di Malesia è stato Dani Pedrosa, che ha saputo cogliere il momento giusto per passare in testa alla gara e restarci. La "lotta" tra Marquez e Lorenzo per il secondo posto alla fine ha premiato il giovane leader del mondiale. Quarto Valentino Rossi che, pur avendo disputato una buona qualifica, in gara non ha mai avuto il passo dei tre spagnoli.

Domenica prossima si tornerà già in pista. Il calendario prevede il gran premio sul circuito di Phillip Island, terz'ultima prova della Motogp 2013.