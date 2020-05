Vittoria e tre punti per l'Incoronata Calcio Vasto che si impone tra le mura amiche per 1-0 sul Furci. Successo certamente meritato ma forse maturato con troppa fatica. La prima parte di gara come consueto comincia con la voglia di vincere dei biancorossi, forse un po' nervosi, sarà per la voglia di far bene (pubblico delle grandi occasioni sugli spalti) che rende a tratti tesa la gara.

Le due compagini si studiano non creando molte occasioni nitide, da registrare un tiro di Verrone dal limite che non impensierisce il portiere ospite, il Furci con il passare dei minuti imposta un gioco totalmente difensivo scosso solo da qualche ripartenza che la difesa vastese contiene con facilità, gara monotona fino al termine della frazione.

Diversa la ripresa, con l'Incoronata che spinge sull'accelleratore e spreca troppo, colpo di testa di Mastrangioli salvato sulla linea dal Furci, un'altra nitida occasione da rete capita sui piedi di Priolo che imbeccato in area davanti al portiere spreca calciando alto sulla traversa da sotto misura.

Finalmente al 74' arriva la rete con Romilio che dall'interno dell'area di rigore lascia partire una gran botta in sforbiciata stilisticamente perfetta che si va ad infilare sotto l'incrocio dei pali, la sua è una rete da applausi. Dopo il vantaggio, con il Furci costretto ad osare qualcosa in più l'Incoronata potrebbe raddoppiare ma non è cinica con Auriemma che su pallonetto con il portiere ospite in uscita non centra la porta.

La gara scorre via tranquilla fino al triplice fischio, successo di misura ma di gran valore visto l'atteggiamento chiuso e rinunciatario dell'avversario odierno.

Mercoledì è in programma il recupero della gara sospesa a Liscia per nebbia sull'1-1, si ricomincerà dal risultato di 0-0 dal primo minuto e sarà una trasferta da non sottovalutare. Poi in casa, il 20 ottobre alle 15.30, arriverà il Paglieta.







Incoronata Calcio Vasto-Furci 1-0 (0-0)



Rete: 74' Romilio



Formazione Incoronata: Di Gregorio, Stivaletta, Farina, Lanzano, Mastrangioli, Rapino, Verrone, Fioravante, Trentino, Auriemma, Priolo. A disposizione: Mariani, Calvano, Coletti, Cupido, Valentini, Romilio, Marra. Allenatore Francesco Mucci