Il San Salvo batte la Vastese all'Aragona davanti a oltre 500 spettatori. Protagonista un super Marinelli, al rientro in squadra dopo la squalifica di tre giornate, autore dell'assist del primo gol per Gancitano e di una doppietta. Per i biancorossi, alla terza sconfitta in campionato, la seconda in casa, ha segnato Soria al 74' quando il risultato era ormai sul 3-0 per gli ospiti. Con questa vittoria la squadra di Gallicchio sale a quota 9 punti in classifica e scavalca la Vastese ferma a 8.

A quasi 16 anni dall’ultima sfida in campionato, nella stagione 1997/98, Vastese e San Salvo tornano ad affrontarsi. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna a Francavilla, gli ospiti nel turno precedente hanno superato il River Casale in casa.

L’ingresso allo stadio è consentito solo ai residenti nel Comune di Vasto, la Vastese non ci sta e il vicepresidente Luigi Salvatorelli a tal proposito dichiara: “Questo non è calcio, facciamo calcio anche per divertimento, per i tifosi e per l'immagine della città, è ingiusto che per un errore della tifoseria del San Salvo a pagare sia Vasto. Oggi ci troviamo a giocare in uno stadio chiuso che sembra sotto assedio. Il consigliere regionale Antonio Prospero non sarà presente per protesta contro questa assurda decisione”. Ad assistere alla gara una cinquantina di studenti dell'istituto "Pantini-Pudente" fatti entrati gratuitamente dalla società. L'iniziativa verrà estesa in futuro ad altre scuole.

Tanti gli ex in campo, Pantalone, Cianci, Spagnuolo, lo scorso anno capitano dei biancazzurri e gli indisponibili Torres e Di Santo nella Vastese. Giuliano, Antenucci e Lapiccirella nel San Salvo. Prima del calcio d’inizio i tifosi della D’Avalos espongono due striscioni, uno per ricordare l’ex presidente Dante Marramiero a 20 anni dalla scomparsa: Marramiero sempre nel cuore e un altro contro le decisioni della Questura: Vietate trasferte e chiudete curve e stadi, noi ultras sempre in piedi.





La partita. La formazione titolare della Vastese è quella provata in settimana con Cialdini in porta, Pantalone e Berardi terzini, Spagnuolo e Irmici al centro, Battista con Avantaggiato davanti alla difesa, Di Vito dietro Antignani con Cardone e Soria a supporto.

Al 5' prima conclusione della partita di Gancitano che finisce sopra la traversa, un minuto dopo c'è un altro tiro del San Salvo, dalla distanza con Quaranta, la sua bordata viene neutralizzata da Cialdini.

Al 7' Vastese in avanti, Di Vito per Soria che calcia, Coccia para, all'8' San Salvo in vantaggio, gol di Gancitano servito da Marinelli, errore della difesa di casa con Spagnuolo che perde palla e favorisce involontariamente gli avversari. Al 10’ conclusione di Di Vito, Coccia respinge, sul prosieguo dell’azione ci prova Antignani ma va fuori.

Al 16' Soria entra in area sulla destra dal fondo, Lapiccirella lo ferma, due minuti dopo viene annullato dall'arbitro Moriconi di Roma 2, su segnalazione del guardalinee, un gol ad Antignani per fuorigioco. Al 20' punizione insidiosa di Quaranta, Cialdini devia in angolo, al 22' Di Vito imbecca Soria in avanti al limite dell'area, l'attaccante vastese decentrato tira, l'estremo difensore avversario para con i piedi, dalla sinistra arriva Cardone che mette in mezzo dove non c’è nessuno.

Al 23' Soria servito da Battista colpisce di testa da distanza ravvicinata il portiere del San Salvo neutralizza ancora, al 24’ tiro di Battista da fuori, Coccia devia sopra la traversa. Al 25' raddoppio del San Salvo in contropiede, Antenucci sulla sinistra supera in progressione Pantalone, mette in mezzo per Marinelli che insacca.

Al 42' San Salvo vicino al terzo gol con una conclusione ravvicinata in diagonale di Antenucci che finisce sul fondo, poi al 44' arriva il tris, in rete ancora Marinelli. Malumore comprensibile tra i tifosi, a fine primo tempo gli Aragonesi tolgono il loro striscione per protesta.

A inizio secondo tempo nella Vastese entra D'Adamo per Pantalone, Cardone va a fare il terzino sinistro e Berardi il terzino destro, al 50' Gancitano ci prova ma Cialdini para, sul ribaltamento di fronte Antignani in area non riesce a concludere bloccato dalla coppia di centrali Lapiccirella-Felice.

Al 51' Soria mette al centro dalla destra, non interviene nessuno dei suoi, al 55' nella Vastese debutta il nuovo acquisto Miani che entra per Antignani, al 59' i biancorossi reclamano un rigore per un tocco di mano in area di Giuliano, al 74' arriva il gol della bandiera per la Vastese, Avantaggiato serve Soria sul filo del fuorigioco che controlla si accentra e lascia partire un diagonale che finisce in rete, nel finale è ancora protagonista Soria che da distanza ravvicinata prova a metterla dentro di nuovo dalla destra, ma Raspa, subentrato a Coccia, è attento. Poi il fischio finale.

La Vastese ha degli evidenti limiti in fase difensiva, crea poco sotto porta e non è concreta quando serve, minima la manovra di gioco. Nel San Salvo il grande protagonista è stato Antenucci, attaccante cercato dalla società biancorossa in estate.

Il prossimo impegno, prima del turno di campionato ad Avezzano di domenica 20 ottobre alle 15.00, è nel triangolare di Coppa Italia, mercoledì all'Aragona alle 16.30 arriva la Virtus Cupello. Il San Salvo domenica ospiterà il Capistrello che oggi ha superato l'Acqua&Sapone in casa per 3-2.

Tabellino

Vastese-San Salvo 1-3 (0-3)



Reti: 8’ Gancitano (San Salvo), 25’ Marinelli (San Salvo), 44’ Marinelli (San Salvo), 74’ Soria (Vastese)



Vastese: Cialdini, Pantalone (46’ D’Adamo), Berardi, Battista, Irmici, Spagnuolo, Cardone, Avantaggiato, Antignani (55’ Miani), Soria, Di Vito (66’ Balzano). A disposizione Cianci, Catenaro, Triglione, Galiè. Allenatore Mario Lemme



San Salvo: Coccia (77’ Raspa), Giugliano, Ramundo (60’ Tamburino, 77’ Sabella), Sasso, Lapiccirella, Felice, Di Pietro, Quaranta, Marinelli, Gancitano, Antenucci. A disposizione Izzi, Del Borrello, Cappelletti, Costantini. Allenatore Claudio Gallicchio



Arbitro: Davide Moriconi di Roma 2 (Parisse di Teramo e Cicchitti di Chieti)



Ammoniti: Battista (Vastese), Spagnuolo (Vastese), Ramundo (San Salvo), Avantaggiato (Vastese), Antenucci (San Salvo), Irmici (Vastese), Raspa (San Salvo)

I risultati della settima giornata. Alba Adriatica-Avezzano 0-3, Capistrello-Acqua&Sapone 3-2, Montorio-San Nicolò 1-2, Pineto-Civitella Roveto 1-0, River Casale-Vasto Marina 1-1, Rosetana-Miglianico 2-2, Torrese-Francavilla 0 -0, Vastese-San Salvo 1-3, Virtus Cupello-Altinrocca 2-2

La classifica. Avezzano 19, San Nicolò 17, Capistrello e Torrese 15, Pineto 13, Miglianico 12, Alba Adriatica, Rosetana e San Salvo 9, Francavilla, Montorio e Vastese 8, Altinrocca, Civitella Roveto, River Casale e Vasto Marina 5, Acqua&Sapone 3, Virtus Cupello 2

Il prossimo turno, ottava giornata. Domenica 20 ottobre, ore 15.00. Alba Adriatica-Pineto, Altinrocca-Torrese, Avezzano-Vastese, Civitella Roveto-River Casale, Francavilla-Montorio, San Nicolò-Miglianico, San Salvo-Capistrello, Vasto Marina-Rosetana, Acqua&Sapone-Virtus Cupello