Alla fine vince l'Amatori Pescara. Dopo un tempo supplementare sono i due tiri liberi messi a segno da Maino a regalare la vittoria ai padroni di casa, dopo una gara spettacolare e giocata ad alta intensità. Al PalaElettra finisce 61-59 ma le due squadre avrebbero meritato entrambe la vittoria. Tutte e due le squadre escono tra gli applausi, con una buona rappresentanza di tifosi vastesi arrivata a Pescara per sostenere la propria squadra.

Prima dell’inizio del match il presidente dell’Amatori consegna a Gianluca Di Carmine, 4 anni con la canotta dei pescaresi, una targa ricordo. Palla a due e BCC Vasto che prova subito ad imprimere un buon ritmo. Biagio Sergio si presenta agli spettatori del PalaElettra con due tiri da 3 che vanno a segno per il 6-0. Dopo qualche errore da una parte e dall’altra è Buscaino, sempre dall’arco dei 6,75 a mettere la palla nella retina per il primo canestro dei padroni di casa. L’Amatori conquista il primo vantaggio del match con Dip in azione da sotto. Ci pensa Vincenzo Dipierro, però a far rimettere la testa avanti alla BCC Vasto Basket. Al primo riposo il tabellone segna 12-13.

Secondo quarto che si apre con Dipierro che fa allungare ancora la BCC Vasto Basket. E’ bravo Maino a mandare a segno il primo tiro da 3 per far accorciare i padroni di casa. Prova ad imitarlo Biagio Sergio ma la palla si ferma sul ferro, con Di Tizio pronto a raccogliere a rimbalzo. E’ sempre sfida dall’arco dei sogni, prima Buscaino mette dentro il 21 pari, Durini per i vastesi lo imita nell’azione successiva. Inizia una fase accesa del match, con gli ospiti che recriminano per alcune decisioni arbitrali quantomeno dubbie. Serroni tira sulla sirena dei 24 secondi ma l’azione viene fermata. Nel successivo attacco dell’Amatori viene fischiato un fallo antisportivo a Dipierro che manda in lunetta i padroni di casa per i tiri liberi. Ne entra solo uno che fissa il 27-26 con cui si va al riposo.

Ad aprire la seconda parte di gara è Di Donato, con l’ennesimo tiro da tre della partita. Cresce ancora il vantaggio dei padroni di casa con un’altra tripla di Maino, 37-28. E’ Antonio Serroni, anche lui da tre, a dare la sveglia ai suoi. La partita diventa molto fisica, con gli arbitri che non sempre sembrano prendere la decisione giusta. La BCC Vasto prova a rifarsi sotto con un’azione caparbia di Di Carmine sotto canestro. Gli uomini di coach Fabbri provano ad incrementare ma sulla loro strada trovano la buona difesa della Vasto Basket. Il vantaggio accumulato nella prima parte del match è però sufficiente per chiudere il quarto sul 41-35.

Ultimi 10 minuti aperti ancora dai canestri dell’Amatori, questa volta dalla lunetta. Una palla persa in attacco dagli ospiti regala al Pescara il canestro del +10, 45-35. Segue poi una fase transitoria, in cui le due squadre non riescono ad andare a segno fino a quando i tiri liberi di Luca Di Tizio danno il via al tentativo di rimonta dei suoi. Il forcing della squadra di coach Di Salvatore porta i suoi frutti quando ancora il numero 9 può andare in lunetta per il 45 pari. Si va avanti ancora con i tiri da 3. Pepe e Serroni sono precisi e portano al 50 pari. Tiri liberi del Pescara a cui risponde Marinelli. La Vasto Basket perde però Sergio per il raggiungimento dei 5 falli. L’attacco del Pescara non va a buon fine ma sul ribaltamento di fronte i vastesi hanno solo 6 secondi. Si va ai supplementari.

E’ il Pescara ad avere la prima azione buona dei 5 minuti supplementari ma l’attacco non va a buon fine. Tutte e due le squadre con il bonus dei falli raggiunto. Il primo ad andare in lunetta è Serroni, che fa uno su due. Poi è Di Tizio a giocare una buona palla sottocanestro ed ancora la guardia teramana a recuperare palla ed involarsi verso il canestro avversario, 52-57. Fuori anche Di Carmine per 5 falli, rientra Durini. La BCC Vasto Basket, priva di due pedine fondamentali non riesce più a sbrogliare la matassa. Ma la sfida si decide con i due tiri liberi di Maino che segna il 61-59.

Amatori Pescara - BCC Vasto Basket 61-59 (12-13/27-26/41-35/52-52/61-59)

Amatori Pescara: Pepe 9, Rajola 6, Maino 23, Buscaino 6, Masciarelli 0, Timperi Mar.3, Timperi Mat. 0, Di Donato 5, Di Carmine, Dip 9. Coach: Fabbri

BCC Vasto Basket:Sergio 12, Di Carmine 4, Dipierro 13, Di Tizio 8, Ierbs 0, Durini 9, Menna n.e., Marinelli 2, Salvatorelli n.e., Serroni 11 Coach: Di Salvatore

Arbitri: Spinelli-Bernassola

Tiri da 2: Pe 11/27 Va 15/37 Tiri da 3: Pe 9/26 Va 6/24 Tiri liberi: Pe 12/19 Va 11/13

Rimbalzi att: Pe 9 Va 10 Rimbalzi dif: Pe 26 Va18