Riparte il Real Porta Palazzo:

Inizia domenica il campionato di Terza Categoria Vasto, sono 12 le squadre inserite nel girone, tra queste due della nostra città: il Real Porta Palazzo, allenato da Enzo Pomilio, e lo Sporting Vasto di Sergio Melluso.

Le altre sono Carunchio, Casalese, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lentella, Lupi Marini di Torino Di Sangro, Odorisiana, Real Alto Vastese, Virtus Rocca San Giovanni e Virtus Tufillo. Si parte alle ore 15.30, per 22 giornate, fino al 4 maggio. Due le pause, quella invernale di sei settimane, dal 15 dicembre al 26 gennaio e un’altra di tre settimane dal 6 al 27 aprile.



La squadra del presidente Domenico Zillotti, supportato dai dirigenti Roberto Budano, Luigi Petroro, Fabio Spadaccini e Paolo Zimaglini, debutta tra le mura amiche, al campo sportivo Ezio Pepe dei Salesiani, contro il Real Alto Vastese, società che unisce tre paesi: Castelguidone, Schiavi D’Abruzzo e Guardiabruna, penultima lo scorso anno con 16 punti.



Quella che sembrava solo una provocazione, uno scherzo del solito gruppo di burloni è diventata realtà. Domenica si ricomincia, a 8 anni di distanza dall’ultima partita del 2005 torna in campo per una gara ufficiale il Real Porta Palazzo. Nata nel 2002 la società giallonera disputò 4 campionati di Terza Categoria prima di sparire. Questa estate alcuni ex hanno deciso di far rinascere la squadra e rimettersi in discussione. Per la panchina è stato scelto il tecnico vastese Enzo Pomilio.

L’intento principale resta sempre quello del divertimento, senza l’ossessione del risultato, ma questo non vuole dire che la squadra non si impegnerà al massimo per vincere ogni partita, come conferma il presidente Zillotti: “Per noi i valori dell’amicizia e dello sport sono al primo posto, stando insieme divertendoci, questo è il nostro spirito, puntando però sempre a dare il massimo e a vincere. Vogliamo fare bene, c’è tanto entusiasmo, in poco tempo abbiamo allestito una buona squadra, adesso siamo pronti per questa nuova bellissima ed entusiasmante avventura. Un momento che questa estate sembrava tanto distante, abbiamo dovuto superare parecchi ostacoli, ma finalmente domenica il Real Porta Palazzo tornerà in campo a distanza di 8 anni dall’ultima partita, per noi è un onore e un'emozione vestire di nuovo questi colori".



Il capitano della squadra è il bomber Umberto Cristini, trascorsi importanti nel calcio locale e un interessamento da parte del Torino da giovanissimo: “La mia fascia rappresenta più un simbolo di un qualcosa creato anni fa che quello di coordinatore di una squadra, io c’ero all’epoca da capitano e ci sono anche per questa ripartenza. Il calcio non è solo sport, per me è stato importante anche a livello sociale, aiutandomi molto a crescere. L’obiettivo primario di questa società è infatti quello di riportare alla luce ciò che aveva iniziato il nostro amato presidente Giuliano Ronzitti. Per questo abbiamo deciso di riformare una squadra che anni fa unì un gruppo di amici che ancora oggi è molto compatto. A nome di tutti i miei compagni più grandi- prosegue l'attaccante - posso dire che la nostra prima soddisfazione è quella di trasmettere la passione che nutriamo per questo sport ai ragazzi in rosa, cercando di fare bene sempre. Vogliamo insegnare loro a fissarsi degli obiettivi da raggiungere, partendo dallo sport, ma poi facendolo anche nella vita, oltre a continuare a gioire per un gol fino a quando fiato e gambe ce lo permettono. Nello storico Real Porta Palazzo con Giuliano abbiamo trovato tutto questo e lo ricorderemo per sempre, è stato lui lo stimolo di questa nuova avventura e i ricordi e le risate di quei tempi vivono ancora dentro di noi. Guidati dal presidente Zillotti e dal mitico mister Enzo Pomilio noi daremo il massimo, sempre, fino alla fine. Forza Real Porta Palazzo”.

Di seguito la rosa a disposizione di mister Pomilio. Bolognese Roberto, Boros Robert, Bucciarelli Luca, Cinquina Valerio, Cristini Umberto, Cupaiolo Christian, D’Agostino Giuseppe, D’Agosto Moreno, D’Angelo Michele, De Felice Alessio, Del Roio Cesare, Di Biase Fabio, Fiore Alessandro, Forgione Marco, Mazzetti Andrea, Memmo Giovanni, Mussa Salem, Nocciolino Alessandro, Paolino Cesario, Petrone Alessandro, Stivaletta Luca, Teti Luigi, Trofino Luca, Turri Luca.



Il programma della prima giornata. Terza Categoria Vasto, domenica 13 ottobre, ore 15.30. Guilmi-Casalese, Lupi Marini-Lentella, Odorisiana- Carunchio, Real Porta Palazzo-Real Alto Vastese, Virtus Tufillo-Dinamo Roccaspinalveti- Virtus Rocca San Giovanni-Sporting Vasto

Qui il calendario completo