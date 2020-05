Confindustria Chieti e Pescara proseguono nel processo di avvicinamento, per una migliore gestione dei servizi agli associati e sezioni di categoria. Si è riunita ieri, convocata dai presidenti Paolo Primavera ed Enrico Marramiero, la prima Assemblea della Sezione Unificata Chimica - Farmaceutica - Gomma - Plastica - Cartario - Vetro delle due Territoriali. Le aziende delle due province operanti nei relativi settori, hanno eletto come presidente di sezione Eugenio Starita, Direttore dello Stabilimento Alfa Wassermann di Alanno.

Sarà affiancato dal vice presidente Graziano Marcovecchio, Presidente di Pilkington Italia Spa e dai consiglieri Giuseppe De Meis di Dialifluids srl, Antonio Di Donato di Di Donato spa, Aldise Fabrizio Calgione di Saint Gobain, Pietro Dell'Orefice di Cornaglia Sud, Mario Puccioni di Puccioni spa.

Il neo presidente, dopo i ringraziamenti di rito per la fiducia accordata, ha tracciato le linee guida del suo mandato, chiedendo alle aziende di voler condividere, in modo sistematico, tempi e strumenti per la messa a fuoco di alcuni problemi/criticità del settore.

“La crisi internazionale e le note difficoltà del nostro Paese impongono alle realtà associative come Confindustria di essere sempre più proiettate sulla crescita e focalizzate su progetti ad alto valore aggiunto - ha sottolineato Enrico Marramiero, presidente di Confindustria Pescara-. Il Progetto Aggrega è un progetto di avvicinamento tra due Associazioni territoriali storiche che aggrega Servizi agli Associati e Sezioni di categoria. La nuova realtà Confindustria Chieti-Pescara rappresenterà oltre 1000 imprese, su un’area metropolitana con oltre mezzo milione di abitanti.



Confindustria Chieti-Pescara andrà ad aggregare, entro il primo semestre del 2014, i servizi e le strutture di due Associazioni con l’obiettivo di fare efficienza ma principalmente di migliorare la qualità dei servizi offerti alle imprese, nonché di ampliarne il numero di imprenditori che si riconoscono nei valori e nelle azioni che tutti i giorni Confindustria mette in campo”.