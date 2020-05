Saranno almeno 23 le persone disoccupate ad essere inserite in un programma di intervento sociale per il sostegno al reddito. L'amministrazione comunale di San Salvo ha impiegato le proprie risorse per dare opportunità lavorative di 80 ore mensili, con un compenso di 400 euro nette, per lavori da svolgersi presso il servizio manutenzione per la pulizia delle aree verdi di parchi, giardini, aree circostanti di scuole e strutture comunali o per attività di servizi amministrativi nel Comune.

"La nostra città – ha spiegato il sindaco Tiziana Magnacca – sta vivendo, come in ogni altra località, una situazione di emergenza sociale prodotta dalla crisi economica che ha investito tutto il nostro Paese. Abbiamo voluto organizzare una forma di aiuto sociale non elargendo denaro senza chiedere in cambio niente. Ma il nostro sostegno economico a un lavoratore disoccupato sarà dato chiedendo in cambio la sua prestazione lavorativa anche per motivarlo, salvaguardandone la dignità come persona e quindi inserito nel contesto sociale".

Sarà il Consorzio cooperative sociali Sgs di Lanciano, già affidatario dei servizi sociali del Piano di Zona del Comune di San Salvo, ad occuparsi della gestione del servizio. Entro il prossimo 4 novembre verrà pubblicato il bando per poter presentare le domande.

Potranno partecipare: disoccupati di lunga durata (almeno un anno); disoccupati con minori a carico; disoccupati per risoluzione di rapporto di lavoro (licenziamento) ad esclusione del licenziamento per giusta causa o volontario; disoccupati con minori con sfratto abitativo esecutivo in atto; disoccupati con invalidità civile.