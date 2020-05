Si corre in Malesia, sul circuito di Sepang, la quart'ultima prova della MotoGp 2013. Da poco si sono concluse le qualifiche ufficiali, che hanno decretato l'ordine di partenza per la gara di domani. Il pilota vastese Andrea Iannone scatterà dalla decima posizione, cercando poi di recuperare qualcosa durante la gara.

Il pilota del team Energy Pramac ha dovuto affrontare tutte le sessioni di qualifica. Nella FP4 non era riuscito ad andare oltre l'11° tempo, che lo ha spedito nella Q1, fase che ripesca due piloti per l'ultima e decisiva Q2. In questa sessione è stato il più veloce, con il tempo di 2'02.326, ottenendo il pass per poter combattere con i migliori.

Nella Q2 è poi riuscito a mettere le sue ruote davanti a quelle del pilota Ducati ufficiale Hayden, piazzandosi al decimo posto in griglia, con il tempo di 2'02.536, a due secondi e mezzo dal primo. La pole position è andata, sai che novità, a Marc Marquez, sempre più lanciato alla conquista del titolo mondiale al suo esordio nella classe regina. Sorprendente secondo posto per Valentino Rossi, che torna a battagliare al vertice, seguito da Crutchlow. Lorenzo è quarto, Pedrosa quinto.