Ormai non si hanno più sue notizie da 10 giorni. Ma la scomparsa di Mirco Pelliccia è un giallo che si infittisce con il passare delle ore. L'unica cosa certa è che il giovane residente a Roma ma originario di Torrebruna è stato in Albania. Da lì aveva dichiarato, ai genitori e alla fidanzata, di prendere un areo per Londra. Ma l'ambiasciata di Tirana ieri ha comunicato ai genitori del ragazzo che Mirco si è imbarcato in un areo per tornare a Roma. Ed ecco che il mistero diventa un giallo. Perchè Mirco ha mentito ai suoi familiari?

Le ricerche, quindi, dalla capitale britannica si sono spostate in Italia, nel Lazio e nelle regioni confinanti. In corso verifiche anche presso lo scalo di Roma Fiumicino, per capire se Mirco è sbarcato a Roma e che direzione abbia poi preso.

I genitori vivono in costante apprensione. Hanno lanciato un appello, raccolto anche da Chi l'ha visto, affinchè chiunque avesse notizie su Mirco si metta in contatto con il numero 339 7274841.