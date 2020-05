Domenica inizia l'avventura in Terza Categoria anche per lo Sporting Vasto allenato dall'ex calciatore Sergio Melluso. La società gialloblu è inserita nel girone con altre 11 squadre, tra queste anche il Real Porta Palazzo. Oltre a loro ci sono Carunchio, Casalese, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lentella, Lupi Marini di Torino Di Sangro, Odorisiana, Real Alto Vastese, Virtus Rocca San Giovanni e Virtus Tufillo.

Il calcio d'inizio è fissato per domenica alle ore 15.30, 22 le giornate, fino al 4 maggio. Due le pause, quella invernale di sei settimane, dal 15 dicembre al 26 gennaio e un’altra di tre settimane dal 6 al 27 aprile. Per lo Sporting Vasto, che giocherà le gare interne ai Salesiani, l’esordio è in trasferta contro la Virtus Rocca San Giovanni, lo scorso anno quinta nel girone B della Terza Categoria Chieti.



Lo Sporting è una società composta da una dirigenza prevalentemente originaria di Napoli e della Campania. Nata quest'anno è aggregata all'Oratorio Salesiano e, oltre alla Terza Categoria, militerà nelle categorie Allievi 1997-1998, Giovanissimi 1999-2000, Esordienti 2001-2002, Pulcini 2003-2004-2005, Piccoli Amici 2006-2007.

Luciano Di Pasquale è il presidente, Sergio Melluso l’allenatore della prima squadra, Marco Capo l’allenatore delle giovanili, Lucia Reale la responsabile della Terza Categoria. "Siamo da sempre nel calcio, quello vero – ci tiene a precisare Capo - abbiamo avuto a che fare con calciatori importanti. Tutti i ragazzi devono poter giocare, anche se non sono fenomeni, lo facciamo senza scopo di lucro. Lo scorso anno abbiamo lavorato con la Pgs Vigor Don Bosco poi ci siamo separati. Per non lasciare senza squadra gli allievi della scorsa stagione abbiamo deciso di iscriverci alla Terza Categoria per la prima volta. La giocheremo prevalentemente con ragazzi del ‘95 e ‘96, due ‘93 e un ‘98”.

Gli atleti sono seguiti sin dai Piccoli Amici, i migliori vanno a giocare fuori. Alla Virtus Cupello si sono trasferiti Marco Benedetti e Salvatore Del Giudice. "La Virtus è una società amica, ringrazio Franco Peschetola, un presidente vero", dice Capo ex tecnico delle giovanili del Napoli. In precedenza 6 ragazzi dello Sporting sono andati alla Virtus Lanciano, tra loro è stato confermato Rosario Di Donato. Attualmente nelle giovanili c’è anche un colombiano del 2001 Gabriel Santiago.

La società si avvale della fondamentale collaborazione di alcuni procuratori come Gianfranco Cicchetti, Marco Pomponio e del talent scout napoletano Carmine Tascone. L’obiettivo principale è quello di far crescere i ragazzi, come conferma anche mister Melluso: “Devono imparare divertendosi, senza però tralasciare il risultato”. Poi Capo spiega i progetti futuri: “Siamo ambiziosi, vogliamo andare in Serie D in cinque anni, per farlo siamo pronti ad aprire il convitto dietro il campo dei Salesiani per i ragazzi che vengono da fuori, il prossimo anno sarà pronto. Avevamo pronto anche il progetto per il sintetico ai Salesiani ma ci hanno bloccato, l’unico che ci ha appoggiato è stato Peschetola, a Vasto preferiscono tenere il campo in queste condizioni, evidentemente non gli conviene. Questa è una città molto particolare, dove fare calcio è difficile, basti pensare che il campo della 167 è ormai stato assegnato a vita ad una sola società. Bisogna capire che se la Vastese vuole tornare ai livelli che le competono tutte le squadre cittadine devono collaborare, in questo senso stiamo aspettando una risposta per fare qualcosa insieme prossimamente".

Di seguito la rosa a disposizione di mister Sergio Melluso. Portieri: Flaiano, Di Chiacchio, Fialdone; Difensori: Fabrizio, Ferretti, Di Camillo I, Pachioli, Murgui, Zinni I; Centrocampisti: Abdul, D'Adamo, Galante, Pagliaro, Tana, D'Ottavio, Zinni II, Cerbone; Attaccanti: Bevilacqua, Hika, Di Camillo II.



Il programma della prima giornata. Terza Categoria Vasto, domenica 13 ottobre, ore 15.30. Guilmi-Casalese, Lupi Marini-Lentella, Odorisiana- Carunchio, Real Porta Palazzo-Real Alto Vastese, Virtus Tufillo-Dinamo Roccaspinalveti- Virtus Rocca San Giovanni-Sporting Vasto

