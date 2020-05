La Vastese prepara la sfida contro il San Salvo in programma all'Aragona domenica alle 15.00. Questa mattina agli ordini di mister Lemme la squadra ha effettuato la rifinitura sul campo della 167, Di Santo e Torres infortunati sono gli unici due indisponibili. Nell'ultima parte della seduta il mister ha provato per più di mezz'ora delle soluzioni di gioco su palle inattive.

In partitella schierata la formazione che domenica dovrebbe essere quella titolare: Cialdini in porta, Pantalone e Berardi terzini, Irmici e Spagnuolo centrali, Battista e Avantaggiato davanti alla difesa, Di Vito dietro Antignani con Cardone e Soria ai lati. Il nuovo acquisto Miani dovrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso. Dirigerà l'incontro, il primo di Lemme in panchina all'Aragona da tecnico della Vastese, Davide Moriconi di Roma 2 coadiuvato dagli assistenti Parisse di Teramo e Cicchitti di Chieti.

Prima della partita dell'11 settembre di quest'anno in Coppa Italia, persa 1-0, l'ultimo precedente in campionato risale alla stagione 1997/98, nel torneo di Promozione vinto dalla squadra di Anzivino. All'andata a San Salvo il 28 settembre 1997 finì 0-3 con le reti di Luongo, Nepa su rigore e Monaco su rigore. Al ritorno altra vittoria della Pro Vasto, era il 18 gennaio 1998, all'Aragona terminò 2-0 con reti di De Santis e Luongo.

Tanti gli ex della partita, nella Vastese ci sono Pantalone, Spagnuolo, Cianci e gli indisponibili Torres e Di Santo. Nel San Salvo hanno vestito il biancorosso Giuliano, Lapiccirella e Antenucci. La società ricorda l'ingresso allo stadio è consentito solo ai residenti a Vasto e che per entrare è necessario per tutti mostrare un documento di identità valido rilasciato dal Comune di Vasto.

Studenti allo stadio. Positivo il riscontro per l'iniziativa volta a portare studenti vastesi ad assistere gratis alle partite della Vastese. Domani saranno circa cinquanta gli alunni dell'istituto "Pantini-Pudente". Tante sono state le sottoscrizioni pervenute presso il polo scolastico. Un'iniziativa verrà estesa anche ad altri istituti scolastici di Vasto.

Il Vasto Marina, senza Florio squalificato per due giornate, scende in campo in trasferta contro il River Casale, per la squadra di Luigi Baiocco può essere l'occasione giusta per conquistare la prima vittoria in campionato. Stesso discorso per la Virtus Cupello che ospita l'Altinrocca in una gara alla portata dei ragazzi di mister Memmo.

In Promozione il Real Tigre gioca domenica alle 15.30 al campo sportivo di Vasto Marina contro il Lauretum. In Seconda Categoria impegno casalingo sabato alle 15.30 per l'Incoronata Calcio Vasto contro il Furci. Al via domenica anche la Terza Categoria, il Real Porta Palazzo ospita alle 15.30 ai Salesiani il Real Alto Vastese, lo Sporting Vasto gioca in trasferta contro la Virtus Rocca San Giovanni.

Il programma dell'Eccellenza, settima giornata. Domenica 13 ottobre, ore 15.00. Alba Adriatica-Avezzano, Capistrello-Acqua&Sapone, Montorio-San Nicolò, Pineto-Civitella Roveto, River Casale-Vasto Marina, Rosetana-Miglianico, Torrese-Francavilla,Vastese-San Salvo, Virtus Cupello-Altinrocca

La classifica. Avezzano 16, San Nicolò e Torrese 14, Capistrello 12, Miglianico 11, Pineto 10, Alba Adriatica 9, Montorio, Rosetana e Vastese 8, Francavilla 7, San Salvo 6, Civitella Roveto 5, Altinrocca, River Casale e Vasto Marina 4, Acqua&Sapone 3, Virtus Cupello 1

Il prossimo turno, ottava giornata. Domenica 20 ottobre, ore 15.00. Alba Adriatica-Pineto, Altinrocca-Torrese, Avezzano-Vastese, Civitella Roveto-River Casale, Francavilla-Montorio, San Nicolò-Miglianico, San Salvo-Capistrello, Vasto Marina-Rosetana, Acqua&Sapone-Virtus Cupello