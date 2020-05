Non si hanno più sue notizie dallo scorso 3 ottobre. In quel momento era a Londra, dopo essere passato dall'Albania, dove aveva raggiunto la fidanzata. Mirco Pelliccia, classe 1985, vive a Roma ma la sua famiglia è originaria di Torrebruna. Sono giorni di apprensione per i suoi genitori che non hanno più contatti con lui da giorni. Secondo quanto ricostruisce il giornalista Francesco Bottone, "il ragazzo ha comunicato ai genitori di doversi recare a Londra, insieme ad un conoscente di nazionalità albanese, sembra per l'acquisto di un veicolo. Il viaggio in Inghilterra è avvenuto il primo ottobre scorso. Nei giorni seguenti i genitori hanno sentito telefonicamente il giovane, fino al 3 ottobre. Da allora l'utenza telefonica di Mirco non ha dato più risposta".

I suoi genitori hanno presentato denuncia di scomparsa l'8 di ottobre. La foto di Mirco Pelliccia è stata inserita anche tra le segnalazioni di scomparsa del sito di Chi l'ha visto?. Chiunque avesse notizie o comunicazioni da fare può contattare la madre, Antonella Scoppa, al numero 339 7274841