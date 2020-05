Mancavano pochi minuti all'orario di chisura pomeridiano quando i tre malviventi sono entrati in azione. Si sono introdotti all'interno della filiale di via Perth a Vasto della BCC Valle del Trigno passando dall'ingresso principale, con la porta scorrevole. Erano in tre, due a volto scoperto, l'altro con il volto celato da un cappellino, parlavano con un marcato accento del sud Italia. In quel momento c'erano sei persone in fila allo sportello. Uno dei malviventi ha minacciato con un taglierino la cassiera, intimando la consegna del denaro presente in cassa.

Alcuni clienti sembra siano stati fatti entrare in uno stanzino, gli altri costretti a restare immobili contro il muro. La giovane cassiera ha consegnato quanto c'era in cassa. Poi i rapinatori hanno fatto aprire il bancomat, per prelevare quanto era rimasto all'interno. Sono poi usciti passando dalla porta antipanico. Una volta fuori, secondo le testimonianze di chi era nei paraggi, si sono diretti verso via Stirling, con passo svelto ma cercando di non dare nell'occhio. Qui, con tutta probabiltà c'era l'auto pronta per la fuga, forse con un quarto complice alla guida.

Immediatamente è stato dato l'allarme ai carabinieri della Compagnia di Vasto che hanno raggiunto via Perth. Sul posto anche il maggiore Giancarlo Vitiello per sincerarsi di quanto accaduto. Sono state raccolte le testimonianze di chi ha assistito direttamente alla rapina e indizi utili alle indagini.

Presso la filiale della banca è arrivato anche Nicola Valentini, presidente della BCC Valle del Trigno, per sincerarsi delle condizioni dei dipendenti e dei clienti e per fare la conta dei danni. "Stiamo ancora verificando con i nostri funzionari - ha detto Valentini -, ma credo che la cifra portata via possa aggirarsi intorno ai diecimila euro". La cassaforte a tempo era chiusa, quindi i tre rapinatori hanno potuto portare via solo il denaro in cassa e quello conservato nel bancomat che, presumibilmente, sarebbe stato "ricaricato" solo più tardi dai dipendenti. L'istituto di credito era già stato oggetto delle attenzioni dei rapinatori. Una decina di anni fa c'era stata un'altra rapina.

Le indagini dei carabinieri proseguono a tutto campo. Dalle testimonianze di chi era all'interno della banca potranno essere fatti degli identikit utili per la ricerca dei malviventi.

La cronaca del pomeriggio

Ore 16.40 Usciti dalla banca i rapinatori sono fuggiti a piedi verso via Stirling, dove presumibilmente li attendeva un complice in auto.

Ore 16.35 Sul posto il nucleo operativo dei Carabinieri per i rilievi, il bottino non dovrebbe essere elevatissimo. Presente anche il direttore della Bcc Valle del Trigno, Nicola Valentini. In questa stessa filiale ci fu una rapina circa 10 anni fa.



Ore 16.30 I malviventi si sono fatti consegnare il denaro che si trovava in cassa e poi hanno fatto aprire il bancomat.



Ore 16.25 Tanto spavento per i clienti della banca presenti, alcuni sono stati rinchiusi dai rapinatori all'interno di uno stanzino.



Ore 16.20 All'interno della banca al momento della rapina c'erano 6 clienti che sono stati minacciati con dei taglierini insieme ai dipendenti della filiale.



Ore 16.15 Secondo le prime testimonianze i rapinatori erano tre, due con il volto coperto e uno scoperto, con un accento del sud Italia.

Rapina a mano armata intorno alle 15.00 di oggi alla Banca di Credito Cooperativo di viale Perth 1, nei pressi della circonvallazione Istoniense. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.