Farà tappa domani 12 ottobre a San Salvo in piazza Papa Giovanni XXIII la terza edizione della Giornata internazionale “Cento città contro il dolore” organizzata dalla Fondazione Isal per informare i cittadini sulle terapie disponibili contro il dolore e sui centri specialistici presenti nel territorio.

Fondazione Isal, Acli e Pro Loco di San Salvo insieme per un’iniziativa promossa sotto l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica. Medici e volontari spiegheranno ai cittadini come e dove sia possibile rivolgersi per avere consigli e aiuto per permettere a tutti di sapere cosa fare in caso di dolore.

A San Salvo rappresenterà gli Amici di Isal il dott. Eugenio Spadano, medico chirurgo dirigente dell’Asl Lanciano-Vasto- Chieti nonché presidente del Consiglio comunale di San Salvo.

Che si tratti del mal di schiena, del mal di testa o da patologie del sistema nervoso, che sia di origine oncologica o traumatica, si stima che il dolore colpisca circa 12 milioni di italiani (il 20 per cento della popolazione). Dolore che ha conseguenze sulla qualità della vita, lavoro, con ingenti costi sociali e sanitari. Si calcola in oltre un miliardo le ore lavorative che vanno perse ogni anno a causa del dolore, con una spesa di circa due miliardi di euro per prestazioni e farmaci, che spesso sono inappropriati.

L’appuntamento in piazza Papa Giovanni XXIII avrà inizio dalle ore 9.00