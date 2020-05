Ci vuole Caterina De Marinis in campo per trascinare la BCC San Gabriele verso la vittoria contro la Teate Chieti nella semifinale del torneo di Coppa Abruzzo. Nella sfida di ieri sera alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio hanno dovuto faticare fino al quinto set per battere una formazione allestita per puntare alla vittoria del campionato.

In campo con le vastesi anche Cristina Fiore, palleggiatrice vastese che ha svolto la preparazione con la San Gabriele e ieri sera si è alternata in cabina di regia con il capitano Serena Mariani. Si è rivista in campo anche Giada Innocenti, che ormai si è messa alle spalle il lungo calvario di operazioni e sta cercando di riconquistare la forma migliore.

Primi due set del match a favore delle ospiti (19-25/21-25), che giocano una buona pallavolo, con molta precisione in battuta e varie soluzioni d'attacco. Le vastesi, invece, sbagliano molto e non riescono ad essere incisive sotto rete. Nel terzo set Marcovecchio lascia in campo stabilmente la De Marinis e i risultati si vedono. La presenza dell'esperta schiacciatrice fa tornare le energie anche alle compagne che erano apparse sottotono, con la Teate lasciata a quota 12.

A quel punto l'inerzia del match è a favore della squadra di casa, che vince il quarto set 25-18 ed affronta il tie-break con maggiori energie fisiche e mentali. La vittoria regala alla formazione del presidente Ciaffi l'accesso alla finalissima di domenica prossima al Palatricalle di Chieti, con la vincente tra Giulianova e Pescara, in programma questa sera.