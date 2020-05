Continua la tradizione della vendemmia per l'asilo nido comunale La Tana dei cuccioli. "Questa mattina - spiega la direzione dell'asilo- i bambini sono stati impegnati nella raccolta dell'uva e della pigiatura. "Si è cercato attraverso le attività di avvicinare i nostri piccoli alla realtà della vendemmia attraverso una giornata di svago e di scoperta, respirando così, l’atmosfera di un tempo. I nostri cuccioli si sono trasformati in piccoli contadini e hanno provato l’esperienza della raccolta dell’uva sviluppando i 5 sensi, si sono divertiti un mondo travolgendoci con il loro genuino entusiasmo.

Dopo aver raccolto l’uva posizionata su una riproduzione in miniatura di un vigneto e aver fatto il giro sul trattore, l’hanno messa in una tinozza e schiacciata con le manine. L’esperienza è stata vissuta da tutti con grande interesse e tanta vivacità per festeggiare con gioia l’arrivo dell’autunno. Ogni bambino ha riportato a casa una bottiglietta del Montepulcino d'Abruzzo (richiamando il nome della cooperativa che gestisce la struttura, ndr), per condividere anche con tutta la famiglia questa fantastica esperienza".