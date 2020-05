Sono ricoverati all'ospedale di Vasto due anziani coniugi di San Giovanni Lipioni, soccorsi stamane nella loro casa di via del Giardino, nei pressi del campo sportivo del paese. Secondo quanto ricostruito dai familiari e dai carabinieri, l'uomo, 81 anni, muratore in pensione, mentre andava in bagno, la notte scorsa, colto da ictus è caduto a terra, rompendosi un femore. La moglie, nel tentativo di aiutarlo, gli è caduta addosso, procurandosi alcune contusioni.

A dare l'allarme, molte ore dopo, sono stati i fratelli di lui che, non vedendo la coppia, hanno sfondato il vetro del balcone entrando in casa: erano ancora a terra, perchè nessuno ne aveva sentito le invocazioni d'aiuto. Sul posto è dapprima arrivata un'ambulanza da Castiglione Messer Marino, ma ha dovuto rinunciare perchè il veicolo non era medicalizzato. In un primo momento, quando c'era ancora incertezza sulla natura dell'incidente domestico, era stato richiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco, poichè si pensava ad una fuga di gas.



Da Chieti il 118 ha inviato sul posto un'eliambulanza, ma prima ha fatto un'autolettiga dell'ospedale di Vasto che ha stabilizzato gli anziani trasportandoli al San Pio, dove ora sono ricoverati. La donna è sotto osservazione mentre le condizioni del marito appaiono più serie.