Alla seconda giornata del campionato di DNB arriva già il derby per la BCC Vasto Basket. I biancorossi saranno impegnati domenica alle 18 al PalaElettra di Pescara contro l'Amatori, formazione tra le più accreditate per i posti alti della classifica. L'impianto è lo stesso dove Ierbs e compagni hanno giocato già domenica scorsa (e dove torneranno nella domenica successiva), di fronte a centinaia di sostenitori giunti da Vasto. E tanti saranno i tifosi vastesi che seguiranno la squadra in trasferta, sperando di poter assistere ad una nuova vittoria.

Anche la squadra allenata da Enrico Fabbri ha vinto all'esordio, andando a conquistare in due punti in casa del Fondi. Tante motivazioni da una parte e dell'altra per seguire sulla scia positiva della prima settimana della stagione. Partita da amarcord per Gianluca Di Carmine, ex capitano e per quattro stagioni con la canotta dell'Amatori. Tra gli under della formazione di casa troverà anche suo fratello Alessio.

Sandro Di Salvatore ha mantenuto alta l'attenzione durante la settimana. Il coach vastese sa bene che il campionato sarà lungo e potrà riservare sorprese partita dopo partita. Se l'Amatori approccia la sfida con i favori del pronostico, l'intensità mostrata dai giocatori della BCC Vasto in allenamento rivela quanta voglia ci sia di tornare da Pescara con altri due punti in tasca.

Tutti abili e arruolabili i giocatori del roster biancorosso, con qualche leggero acciacco patito in settimana prontamente smaltito. In una fase di stagione in cui le gambe sono ancora imballate dalla preparazione ci può stare qualche momentaneo stop. Oggi allenamento di rifinitura e studio della formazione avversaria, prima dell'appuntamento con il derby dell'Adriatico.

La 2ª giornata DNB girone C

Stella Azzurra Roma - Virtus Basket Fondi

Reale Mutua Valleceppi - Giulianova Basket 85

Pallacanestro Palestrina - Latina Basket

Amatori Pescara - BCC Vasto Basket

Porto Sant'Elpidio - Eurobasket Roma

Pall. Senigallia - Npc Rieti

Orvieto Basket - Poderosa Basket Montegranaro