I medici della provincia di Chieti hanno convocato un incontro per sabato 12 ottobre, alle 17.30 presso la Sala Museale di Monteodorisio, per discutere della prossima chiusura delle Guardie Mediche nel Vastese prevista dal piano di riordino della Regione. Hanno invitato i rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, dai sindaci ai parlamentari, passando per il presidente della Regione Gianni Chiodi.

Fioccano le proteste da parte di sindaci, medici e cittadini del paesi che dovrebbero vedere scomparire anche questo prezioso servizio da un territorio già martoriato dai tagli. Per questo è partita una mobilitazione, fatta ri ricorsi, consigli comunali dedicati, interrogazioni e riunioni come quella di sabato, affinchè si possano rivedere le scelte compiute. "L'invito è rivolto a tutti i cittadini - dicono i medici promotori dell'evento - affinchè partecipino numerosi".