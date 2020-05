E' fissata al 4 novembre la data di scadenza per presentare le domande di accesso al Servizio Civile Nazionale nella Regione Abruzzo. Sono 171 i posti a disposizione, suddivisi in 26 progetti. A Vasto 20 giovani potranno essere inseriti nei progetti della Fondazione padre Alberto Mileno.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Provincia di Pescara - 34 volontari

Croce Bianca Onlus - 15 volontari

Associazione Centro Studi G. Volpe - 7 volontari

Comunità montana Sangro-Vastese - 15 volontari

IPSC - 6 volontari

Comune di Paglieta - 4 volontari

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - volontari

Piccola Opera Charitas - 7 volontari

Provincia di Teramo - 10 volontari

Fondazione Padre Alberto Mileno - 20 volontari

Consorzio Celestiniano - 14 volontari

CSV L'Aquila - 16 volontari

Comune di Ripatransone - 7 volontari

Il bando e i moduli per le domande (clicca qui)