Oggi, giovedì 10 ottobre l'Ordine Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, organizza un seminario di aggiornamento professionale dal tema: "I lavori pubblici dopo l'entrata in vigore del Decreto Fare".



Il seminario, che si terrà nella sede di Roma del CNAPPC, potrà essere seguito da tutti gli iscritti in diretta streaming. L'Ordine Provinciale degli Architetti di Chieti, al fine di venire incontro alle esigenze dei propri iscritti, darà la possibilità di seguire questo interessate evento in alcune principali localitá della provincia. Infatti a Chieti, Lanciano e Vasto sono previste le proiezioni delocalizzate.



A Vasto il seminario verrà trasmesso nella sala conferenze del Polo Tecnico del Comune di Vasto (ex palazzi scolastici di corso Italia). Agli iscritti verranno riconosciuti 6 crediti formativi per la partecipazione al seminario.