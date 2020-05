Si è risolta positivamente la vicenda legata al concorso per i dirigenti scolastici in Abruzzo. Così l'Ufficio scolastico regionale ha potuto ufficializzare le assegnazioni dei nuovi dirigenti che entreranno in servizio a partire dal prossimo 14 ottobre. Alla Nuova direzione didattica di Vasto andrà Nicoletta Del Re. Sarà Anna Paola Sabatini a guidare l'Istituto comprensivo n.1 di San Salvo, mentre al n.2 andrà Anna Orsatti.

Novità anche per l'Istituto comprensivo di Monteodorisio, con Giovanna Santini, mentre all'omnicomprensivo di Gissi (in cui rientra anche Casalbordino), ci sarà Aida Marrone.