Da oggi pomeriggio con la Vastese si allena un nuovo attaccante, si tratta di Andrea Miani, classe 1988, ex Pineto, squadra con la quale ha messo a segno 18 gol in Eccellenza nel campionato 2011/12 e altri 10 nella seconda parte della stagione 2012/13, mentre nella prima aveva indossato la maglia della Recanatese in Serie D con un gol in 12 presenze.

Per lui trascorsi nelle giovanili del Pescara e con Angolana, San Nicolò, Centobuchi, Grottammare, Flacco Porto Pescara e Casalincontrada.

Seguito dalla società biancorossa sin dall'estate, dopo l'allenamento pomeridiano ha firmato il contratto che lo lega alla Vastese. Un acquisto importante che va a rinforzare il reparto offensivo orfano di Roman Torres che ne avrà ancora per qualche settimana. Molto probabile che il nuovo arrivato debutti già domenica nella sfida interna contro il San Salvo.

Nella partitella di allenamento di oggi ai Salesiani, mister Lemme ha schierato quella che potrebbe essere la formazione titolare: Cialdini in porta, Pantalone e Berardi terzini, Spagnuolo e Irmici al centro, Battista e Avantaggiato davanti alla difesa, Di Vito dietro Antignani con Cardone e Soria a supporto. L'alternativa provata dal tecnico vastese è quella che prevede Cialdini in porta, Berardi e Cardone terzini, Catenaro e Spagunolo al centro, Battista e D'Adamo davanti alla difesa, Di Vito dietro Miani con Balzano e Soria a supporto.

All'allenamento era presente anche un gruppo di tifosi biancorossi, sostenitori che da tempo si lamentano per l'inspiegabile decisione della direzione dell'oratorio di chiudere gli spalti dell'impianto sportivo. Chi vuole seguire la squadra deve farlo in piedi, dietro a delle grate da cui la visuale non è delle migliori. I tifosi chiedono di avere la possibilità di stare vicino alla propria squadra in un momento in cui si sta cercando di ricreare un po' di entusiasmo intorno alla Vastese.

Ufficiale, domenica all'Aragona solo i residenti a Vasto. Sulla pagina facebook della Vastese è stato pubblicato il seguente messaggio: "Cordiale e costruttivo l'incontro odierno in Prefettura a Chieti. Prefetto e Questore hanno incontrato i Presidenti della Vastese Calcio 1902 e del San Salvo presente il consigliere regionale Antonio Prospero che ha procurato l'incontro. La delegazione ha fatto presente le preoccupazioni per il calcio minore di un provvedimento che dispone pesanti limitazioni ad una manifestazione sportiva tra due città confinanti che in passato non hanno mai dato problemi alla sicurezza e all'ordine pubblico. Gli interlocutori hanno evidenziato che trattasi di un provvedimento sanzionatorio - emesso da un organismo superiore quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive - nei confronti della tifoseria del San Salvo a seguito delle criticità poste in essere in occasione dell'incontro Alba Adriatica - San Salvo del 22 settembre scorso. Pertanto la vendita dei biglietti per assistere alla partita di domenica 13 ottobre all'Aragona sarà effettuata ai soli residenti nel Comune di Vasto. A tal proposito si raccomanda a tutti coloro che si recheranno domenica allo Stadio di portare al seguito idoneo documento di riconoscimento. La raccomandazione inoltre è quella di non creare tensioni o turbative al regolare svolgimento della gara che deve essere una festa dello sport per tutti i presenti allo Stadio e non una insignificante battaglia tra tifoserie opposte. Detto questo, ovviamente, sempre e soltanto forza Vastese!"