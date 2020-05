"Ho una gamba messa male ma sono contento perchè poteva andare molto peggio". Se l'è vista brutta Angelo Natarelli, operatore della marineria vastese, protagonista lunedì notte di un brutto incidente mentre era a bordo di un peschereccio della flottiglia di Punta Penna. "Stavamo rientrando in porto dopo la prima battuta di pesca - racconta Natarelli -. C'era maltempo, quindi la barca si muoveva abbastanza". E così è scivolando mentre camminava in coperta. La gamba è finita sotto un perno d'acciaio, provocandogli la frattura del perone e dei legamenti. Immediatamente da bordo è partito l'allarme alla Guardia Costiera. Il peschereccio era quasi arrivato in porto, quindi non è stato necessario il soccorso in mare. Gli uomini del Circomare hanno atteso il rientro della barca sulla banchina del porto, unitamente al personale sanitario prontamente allertato.

Sono saliti a bordo e hanno portato via il giovane dolorante trasferendolo al Pronto Soccorso. "Me la sono vista brutta - racconta Natarelli, cercando di sdrammatizzare la situazione -, perchè con il mare non si scherza. Ora ci vorrà un po' per riprendermi. Speriamo che si risolva tutto al più presto". Lontano dal peschereccio potrà dedicarsi a programmare le prossime sagre dell'Associazione Mare Nostrum, di cui è uno dei fondatori. La stagione estiva 2013 è andata bene, con gli appuntamenti di Vasto, Casalbordino e San Salvo, che hanno riscosso grande successo tra la gente.