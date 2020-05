"Crisi industriale ed occupazionale del Vastese. Quale futuro?". Questo il tema dell'appuntamento promosso dal gruppo consiliare del Partito Democratico alla provincia di Chieti per discutere della crisi delle aree industriali del territorio, in primis la Val Sinello, per seguire con Vasto e San Salvo, alla presenza dei rappresentanti istituzionali ai vari livelli. Parteciperanno, oltre all'onorevole vastese Maria Amato, anche il sottosegretario Legnini e il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano. L'iniziativa si terrà venerdì 25 ottobre alle 15.30, presso i locali del bar "L'incontro", in contrada Terzi, di fronte allo stabilimento della ex Golden Lady, il simbolo più evidente della crisi del lavoro in questo territorio.

Programma

Saluti:

Nicola Raducci, Segretario Cittadino di Gissi del Pd;

Carlo Moro, Segretario di zona del vastese del Pd.

Introduce e relaziona:

Camillo D’Amico, capogruppo Pd provincia di Chieti;

Partecipano:

On. Maria Amato, Deputato al Parlamento;

Sindaci, Amministratori del territorio, rappresentanti dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali.

Concludono:

On. Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati;

On. Giovanni Legnini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Saranno invitati alla presenza ed alla partecipazione il governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi, l’assessore regionale al Lavoro Paolo Gatti, il presidente della provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio, il presidente di Confindustria Chieti Paolo Primavera.