Nicola Marrocco è un ragazzo di 53 anni, ancora innamoratissimo della sua Vastese, un collante con il passato per le nuove generazioni, testimone di un'epoca e di un calcio diversi. Era la stagione 1970/71 quando a 10 anni ha visto la sua prima partita all'Aragona, ne sono passati 43, ma per lui non è cambiato niente, nonostante il tempo e indipendentemente dalla categoria, il cuore batte sempre forte per quei colori. Nicola continua a seguire sia in casa che in trasferta la squadra della sua città e da qualche anno lo accompagna il figlio Mario, al quale ha trasmesso questa grande e irrefrenabile passione. Così come l'ha trasmessa anche all'altro figlio Cristian, attualmente a Londra, ma con il cuore a Vasto e con la Vastese.



Cosa ricordi della prima partita della Pro Vasto che hai visto?

E’ un bellissimo ricordo, anche se vago, sono andato all’Aragona con mio padre Mario che era abbonato, quel giorno è nato un grande amore, eravamo in Tobruk, c'erano tanti ragazzini, ci mettevamo dietro la rete del portiere, tra i vari che hanno difeso la porta biancorossa ricordo Pier Luigi Masoni. Ero innamorato di quel ruolo, così vicino a noi che durante la partita dava le direttive ai compagni e imprecava.



Poi sei passato ai distinti e sei stato lì per una vita.

Ci sedevamo sulle tavole di legno, eravamo un gruppo di fedelissimi, tutti clienti del Bar del Corso. Poi nella stagione 1973/74 siamo passati al Club Biancorosso, noi ragazzi portavamo bandiere e striscioni, la sede era in una stanza sulla sinistra di Palazzo d’Avalos dove c’era un salone riservato alle attività dei tifosi, luogo di ritrovo che attualmente manca alla tifoseria vastese. I responsabili erano ragazzi più grandi di noi, tra quelli del del Bar del Corso c’erano Mauro Maccione, Rocco Natarelli, Giuseppe Madonna, Pietro Campierchioli, all'epoca 20enni, noi le nuove leve. Quando abbiamo visto che erano più organizzati ci siamo uniti a loro nel settore dei distinti. Avevamo uno striscione grandissimo realizzato da noi, per pagarlo avevamo fatto una colletta, copriva metà distinti.



Tra i tanti personaggi conosciuti in quegli anni quali ricordi maggiormente?

Peppino Petruzzelli portava le bandiere, le trombe e i tamburi con la sua Fiat 850 bianca, oltre alle scatole di birra per poggiare le trombe, noi correvamo per arrivare prima di tutti, una volta entrati si appendeva lo striscione alla rete della tribuna. Non dimentico personaggi come Umberto Ranieri e Gino Naglieri, attuale custode del circolo tennis. Loro erano gli organizzatori del primo club dei tifosi a Vasto. E come non ricordare Ezio Pepe, Zi Culucce, con la sua personalità e il suo carattere riusciva a trascinare la gente e a portare ottimismo, la partita era una grande festa e lui ogni domenica se ne inventava una. Portò i coriandoli e 100 fischietti, il rumore era così assordante che non si poteva più giocare, in campo non si capiva niente, tanto che l’arbitro, non essendoci gli altoparlanti, chiese ai dirigenti di farci smettere. Una volta invece arrivò con un furgone color avorio, era un cabinato con cui trasportava le bombole del gas per lavoro, mi chiamò, andai da lui, abitavamo vicino al suo negozio, era compare di mio padre, gli dovevo dare una mano per sistemare una sirena a manovella con una cassa di legno come base, si girava la manovella e faceva un gran frastuono. Non so dove l’avesse presa, ma nelle fasi di stanca della partita la faceva entrare in funzione, senza usare la voce aveva trovato un espediente per fare tanto rumore. La portò altre due volte, poi si ruppe, non so che fine abbia fatto.



Oltre a loro chi erano gli altri?

Nicola Piccirilli, fino a qualche anno fa faceva il barbiere in via Giulia, si piazzava dietro il guardalinee con un ombrello in mano, lo seguiva per tutta la partita e gliene diceva di tutti i colori, che risate che ci facevamo a sentirlo. Era la sua spina nel fianco, i ragazzi come me erano estasiati dalla sua figura. E poi Michele Cianci, detto Cianciarra, pagava il biglietto ma per 30 anni non ha mai visto una partita, passeggiava sopra e sotto per il settore San Michele, si girava raramente verso il campo, giusto se sentiva che stava accadendo qualcosa di particolare, poi continuava a camminare. Amelio La Mannella, il custode, in quegli anni da Bari arrivarono in 2.000, erano così tanti che abbiamo dovuto lasciare i distinti agli ospiti. Noi siamo andati nella San Michele e abbiamo visto la partita da lì, con loro giocava Penzo che l’anno successivo andò alla Juventus e a Vasto segnò. A fine primo tempo sullo 0-0 i tifosi ospiti buttarono in campo un galletto bianco con la testa pitturata di rosso che pian piano si avviò verso il centrocampo, La Manella lo aspettò, all’improvviso quando era vicino partì di scatto per andare a prenderlo e lo portò via mettendolo sotto la sua pettorina verde e poi rientrò nel tunnel degli spogliatoi. Noi ridevamo, gli ospiti reclamavano il loro galletto che la sera stessa finì sulla tavola della famiglia La Mannella insieme alle patate.



Personaggi e storie di un'epoca che davvero non c'è più?

Queste persone portavano allegria e spensieratezza, erano domeniche felici, si stava bene allo stadio, si viveva in un’atmosfera diversa. Si organizzava di tutto, tante bellissime coreografie, come quelle contro Bari e Lecce, ma soprattutto quella con la bara contro il Lanciano. Oggi è tutto diverso.



Quali sono le partite che non dimenticherai mai?

Quella più bella contro la Salernitana, ricordo anche gli scontri che ci furono dopo, era il 1975, avevo 15 anni, erano convinti di vincere a Vasto, finì 1-1. A fine partita noi ragazzi eravamo nel gabbiotto in Tobruk dove riponevamo gli striscioni, abbiamo visto un loro dirigente con la pistola andare verso gli spogliatoi, poi ha nascosto l’arma sotto la giacca, per fortuna non è successo nulla di grave, ma ci spaventammo parecchio. Ricordo anche partita contro il Bari nelle stagione 76/77, oppure quando contro il Pescara c’erano allo stadio circa 7.000 persone, ma anche le sfide contro Chieti e Avellino. La partita più sofferta è stata senza dubbio quella contro il Catania nella stagione 77/78, arrivarono a Vasto che non avevano mai perso e non riuscirono a segnare, vincemmo noi 1-0. Ricordo anche un Vastese-Pistoiese negli anni '90, ci aggredirono per tutta la gara, ma la palla non entrò mai.



I giocatori e gli allenatori ai quali sei più legato?

Il trio delle meraviglie Marcolini-Bozza-Cappotti, Marcolini è il padre di Michele che ha giocato in A con il Chievo e che per poco non è nato a Vasto. Mi piaceva anche Taverna che era un grande personaggio, così come tutta la Pro Vasto o Vastese che aveva in campo tanti prodotti del proprio vivaio. Tra i mister invece sono legato ad Anzivino, a Pasinato per il suo carisma e a Uzzecchini. Ci tengo a ricordare l’avvocato Federico De Mutiis, senza di lui tutto ciò non sarebbe stato possibile. Un tempo si acquistano giocatori di categoria superiore, uno come Guido Mazzetti era quello che oggi si definirebbe un top player.



Quale futuro ha il calcio a Vasto?

Non capisco una cosa, in certe epoche facevamo quasi la fame, ma si riusciva ad avere una squadra a buonissimi livelli, oggi invece no. Eravamo chiamati la Fiorentina d’Abruzzo e Vasto contava 20.000 abitanti, giocavamo contro i capoluoghi di regione. Tutti i negozi e le attività commerciali davano un contributo. Per questo faccio un appello agli imprenditori, qui non si tratta solo di calcio, qui ci sono una storia, una tradizione gloriosa fatta di uomini e di cuori, non possiamo continuare così, l’Aragona merita ben altro. L’unione fa la forza, lo dico da tempo, ci tengo in maniera particolare a questo, abbiamo raccolto anche le firme due anni fa proprio per questo motivo.



Oggi a cosa è dovuta questa bassa affluenza allo stadio?

Le delusioni, tante che hanno allontanato il tifoso vastese, poi ci aggiungi anche la televisione e le altre distrazioni. Prima non c’era nulla e la domenica pomeriggio per svagarti potevi andare solo allo stadio. Inoltre la categoria conta sempre, un tempo qui venivano squadre e giocatori di un certo livello che alcune volte rivedevi in A o in B, normale che ci siamo abituati bene.



Nonostante tutto continuerai a seguire in attesa di tempi migliori e da qualche anno non sei più l’unico in famiglia.

La mia passione ha contagiato in automatico anche i miei figli, è una cosa nata a pelle, adesso con Mario tifiamo insieme, sia in casa che in trasferta. Mia moglie? Si chiama "santa", la devo ringraziare. Prima seguiva, ora no, ma ha sempre compreso e accettato questa mia passione, anzi, questa nostra passione.

