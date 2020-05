Vastese-San Salvo vietata ai tifosi ospiti. Ma la società biancorossa non vuole che si neghi agli appassionati sportivi di fuori Vasto di assistere all'importante sfida. Per questo ha pubblicato una nota in cui spiega le prossime mosse da compiere.

"In data odierna il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha notificato al Presidente della nostra Società il decreto con il quale il Prefetto di Chieti Fulvio Rocco de Marinis dispone che in occasione della partita Vastese Calcio - San Salvo in programma allo Stadio Aragona domenica 13 ottobre alle ore 15, la vendita dei tagliandi per assistere all'incontro sia effettuata ai soli residenti nel Comune di Vasto.

Ritenendo tale provvedimento estremamente restrittivo nei confronti della Società e della stessa città, che verrebbe privata in un certo senso di una grande festa sportiva, la Società ha chiesto ed ottenuto un incontro con il Prefetto di Chieti, incontro che avrà luogo a Chieti nella mattinata di giovedì 10 ottobre. Dell'esito di tale incontro provvederemo tempestivamente ad informare gli organi di stampa e attraverso la nostra pagina Facebook tutti i tifosi della Vastese Calcio 1902".