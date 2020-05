Silvio Marinaro sceglie Termoli:

Stare lontano da basket per uno che ha la palla a spicchi tatuata sulla pelle era difficile, se non impossibile. La decisione di lasciare la BCC Vasto Basket a meno di un mese dall’inizio del campionato aveva colto di sorpresa. “Motivi personali e familiari”, solo questo aveva risposto Silvio Marinaro a chi aveva cercato spiegazioni in quella sua scelta, arrivata come un fulmine a ciel sereno nel bel mezzo della preparazione pre-campionato dei biancorossi. Domenica era sugli spalti del PalaElettra di Pescara per seguire i suoi ex compagni nel vittorioso esordio con il Palestrina. Ieri sera ha svolto il primo allenamento con la sua nuova squadra, l’Airino Termoli, che milita nel campionato di C regionale. Limitandosi a guardare i fatti, da probabile titolare in quintetto in Divisione Nazionale B a giocatore i C regionale, verrebbe da pensare che Silvio Marinaro sia impazzito tutto di colpo. Oppure che le motivazioni lavorative nascondano problemi legati alla sua permanenza in casa BCC Basket. Ecco perché, alla vigilia della sua prima amichevole con la canotta termolese, il talentuoso giocatore vastese ha deciso di raccontare le scelte delle sue ultime settimane.

L’anno scorso avevi dichiarato che avresti voluto giocare in serie B con la squadra della tua città. Poi, quando il sogno diveniva realtà, hai lasciato la BCC Vasto Basket. Perché l’hai fatto?

I motivi sono quelli che avevo detto. I miei vogliono che giochi però mi sono sentito in colpa perché non stavo collaborando all’attività di famiglia. Nella fase della preparazione c’erano allenamenti la mattina e il pomeriggio, quindi non andavo a lavorare. Era una decisione che avevo in mente già dall’inizio estate. Uno non lo fa per soldi, ma se hai tutta la giornata impegnata, perché in preparazione c’erano allenamenti la mattina e il pomeriggio, diventa complicato. E’ un gioco, ma diventa un impegno vero e proprio, oltre che fisico anche mentale. Ho iniziato la preparazione, poi una situazione vissuta in casa mi ha fatto esplodere. Ho preso la mia decisione e l’ho comunicato alla società.

Avevi deciso di fermarti, però poi hai deciso di rispondere alla chiamata del Termoli.

Stavo andando in palestra per tenermi in forma, ma era noioso. Giocare è un’altra cosa. Ho ricevuto diverse telefonate in queste settimane. Le proposte più concrete erano quelle di Ortona, San Salvo e Termoli. Ho scelto quest’ultima poichè per lavoro vado mattina e pomeriggio a Termoli. Quindi due volte a settimana, la sera, quando chiudo il negozio vado ad allenarmi. E poi ci saranno le partite.

Non c’erano margini per un accordio del genere a Vasto? L’anno scorso non avevi l’allenamento mattutino.

Io l’anno scorso non riuscivo a conciliare il basket con il lavoro. Dopo due ore di allenamento serale fatto come si deve, la mattina era dura andare in negozio ed essere pronto per lavorare. Poi il pomeriggio dovevo rientrare prima per potermi allenare. Finivo per non prendere sul serio l’attività lavorativa. Avrei dovuto coltivare solo la pallacanestro, ma non posso.

Avresti però avuto l’opportunità di giocare in un campionato di livello.

Non ho rimorsi. Certo, mi sarebbe piaciuto confrontarmi con la serie B, per questo mi dispiace aver dovuto prendere questa decisione. Il basket l’ho visto sempre come un divertimento. Domenica sono stato male pensando al fatto che non sarei andato a giocare. Ma va bene così.

Come sono state le reazioni quando hai scelto di lasciare Vasto?

Tutta la squadra mi ha chiamato. Abbiamo visto la partita dell’Italia agli europei, ho spiegato la mia decisione e mi hanno compreso. Hanno capito che ho fatto la “persona matura”. Ad essere sincero, però, che coach Di Salvatore non sia stato così dispiaciuto della mia decisione. Anche perché mi ha rimpiazzato in un attimo. Poi, domenica alla partita contro Palestrina, ho visto che Di Carmine è bravo, quindi per loro meglio di così non poteva andare.

La tua dimensione nel mondo del basket ormai è questa o ti lasci una porta aperta?

Non ho mai ambìto a fare il giocatore ad alti livelli. Ora Vasto fa la B ma anche se fosse salita di categoria credo che avrei dovuto continuare a lavorare per mangiare. Il sogno di fare il giocatore è svanito il giorno in cui sono andato via da Teramo. Poi negli anni futuri tutto si vedrà.

La notizia del tuo addio ha lasciato molta amarezza. In tanti hanno sperato che ci ripensassi.

E’ la cosa che mi preoccupa di più. Credo che a Vasto ci sia tanta gente che mi voleva bene. Non tanto come giocatore, quanto come ragazzo, visto che sono cresciuto qui. Ora non credo che possa nascere dell’antipatia verso un ragazzo solo perché non gioca più in una squadra o perché va a giocare in un’altra categoria perché si deve dedicare al lavoro. Questo voglio far capire, è stata una scelta personale e non legata a problemi.

Stasera la tua prima con Termoli. Hai già conosciuto i nuovi compagni. Che campionato sarà?

E’ una buona squadra. Ritrovo Di Lembo, ci sarà Bertinelli che è espertissimo, un argentino e Sisto. I cambi sono tutti ragazzi del posto. Prendiamo l’avventura di questo campionato con la giusta spensieratezza.