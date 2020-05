Droga spacciata nei cantieri edili. A volte al posto della busta paga dei muratori. Erano tutte legate al mondo dell'edilizia le persone arrestate dai carabinieri nel 2005, accusate di essere responsabili di un giro di cocaina e hashish da Bari a Vasto.

Stamani, nel Tribunale di via Bachelet, l'udienza del processo a carico di sette persone: Massimiliano Cagnazzo, originario di Squinzano (Lecce), Mirko Di Giacomo, Marco Felice, Francesco Galante, Claudio Gianfelice, Angelo Alessandrini e Massimiliano Spadaccini, tutti vastesi.

Le indagini coordinate dall'allora sostituto procuratore di Vasto, Anna Rita Mantini, furono eseguite dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, diretti all'epoca da Vincenzo Orlando. Per gli arresti furono impiegati 80 carabinieri del Comando provinciale di Bari e della Compagnia di Vasto, supportati da un'unità cinofila del Comando Regione Abruzzo. Decisive nell'inchiesta furono le intercettazioni telefoniche, da cui emersero molto spesso queste due frasi: "Mi occorre un barattolo di sverniciatore" e "mandami un sacchetto di cemento diviso in quattro", ritenute parole in codice nell'ambito del traffico di droga contestato agli imputati. Gli arresti risalgono al 19 dicembre 2005, su ordine del gip Giuseppina Paolitto.

Le sette persone coinvolte sono difese dagli avvocati Pierpaolo Andreoni, Giovanni Cerella, Guido Giangiacomo, Arnaldo Tascione, Elisa Pastorelli, Carlo Sgrignuoli e Maria Grazia Mancini.