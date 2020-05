E' iniziata nel migliore dei modi l'avventura della BCC Vasto Basket nel campionato di Lega Adecco DNB. La vittoria contro Palestrina, sul campo neutro di Pescara, ha portato un'ulteriore carica di entusiasmo in casa biancorossa, dopo la promozione dalla serie C. Raggiante il presidente Spadaccini, che ha espresso i suoi pensieri in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale della società.

Prima partita in DNB e prima vittoria. Come ci si sente?

Intanto trovarmi di nuovo in questa situazione dopo oltre un ventennio mi ha fatto rivivere emozioni e ricordi, mai sopiti, ma di certo lontanissimi. Avevamo un bel gruppo di amici, in quel periodo e se proprio devo cercare un motivo per essere ancora più euforico, lo individuo nel fatto che, oggi, vicino alla Vasto Basket, si sono riuniti amici, sostenitori, sponsor, interessati, genitori e ragazzi. È un grande momento per il basket nostrano perché siamo stati capaci di essere una rete di progetto che ha attirato attenzioni che mai avremmo immaginato. La vittoria di ieri, per terminare, è solo un buon inizio che conferma quanto importanti siano state anche le scelte tecniche degli ultimi tre anni. Siamo volati dalla C regionale alla serie B e credo che Vasto si debba molto presto abituare a quest’idea sportiva che rappresenta un picco di eccellenza nello sport nazionale.

La Lega DNB annovera formazioni di grande prestidio come la Fortitudo o Treviso. Per la Vasto Basket è un onore e una grande opportunità essere nella stessa serie di queste grandi squadre. Quali sono gli obiettivi?

Come dicevo, l’eccellenza si valuta proprio guardando quali sono le città inserite nel nostro campionato e quali le società storiche del basket italiano. Tu ne hai citate due che mi piace analizzare.



Fortitudo Bologna: una storia che non finisce mai tra scudetti, coppa dei campioni, e tanto altro ancora. Una società che riesce a portare alla partita d’esordio in serie B a Bologna 4.000 spettatori. Quasi si trattasse di una gara internazionale.

Treviso: rappresenta la storia più recente del basket italiano con campioni incredibili che hanno vestito la maglia azzurra e quella di tante nazionali europee. Ha partecipato a diverse edizioni di Champions, si è giocata tanti scudetti. Ha portato in Europa il nome della sua città e dello sponsor con ottimi risultati. Inoltre, oggi, uno dei punti di forza e riferimento della squadra è il nostro Daniele Parente. Come non augurargli di avere grandi risultati e riportare Treviso al top del basket europeo?

Nella prima giornata tutte le formazioni abruzzesi hanno vinto e i palazzetti hanno registrato il pienone. Cosa succede? Il movimento nella nostra regione sta tornando grande?

Una bella sorpresa. Sì, il basket abruzzese è in piena salute. Grazie alle scelte della Federazione, alla sempre maggiore determinazione e competenza dei dirigenti delle società che sviluppano progetti che non guardano il risultato momentaneo del campionato ma piuttosto il programma generale. Ci sono state belle sorprese di risultati e di pubblico, che è in forte crescita in tutto il territorio regionale. Del resto come non ricordare che domenica a Pescara in campo neutro abbiamo trovato una tribuna con 400 concittadini?

La Vasto Basket ha come progetto quello di avvicinare tra loro tutte le formazioni abruzzesi. Come portare avanti questo progetto?

Personalmente mi auguro di poter instaurare con i presidenti di tutte le società abruzzesi un vero e proprio patto per il basket regionale, scevro da campanilismi anacronistici. Non vedo perché i presidenti delle società non debbano incontrarsi periodicamente per approfondire le conoscenze, i problemi, le opportunità; ma anche lo scambio di informazioni che possano essere utili per tutte le società. La condivisione è e rimane, un’arma fortissima per combattere le minacce. Noi, a Vasto, lavoreremo per un futuro sportivo e sociale del basket. Su questa base, dovremo essere bravi a trasmettere il pensiero e il progetto al tessuto del territorio, sia sportivo, sia economico, sia sociale. Mi piacerebbe lanciare uno slogan tra i bambini che ci frequentano e ricordo con orgoglio che il numero degli iscritti è in grande crescita: se giochi a basket sei già a posto!

Fabrizio Di Ninni