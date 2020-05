"La federazione provinciale di Sinistra ecologia libertà partecipa alla manifestazione nazionale Seguiamo la strada maestra in difesa della Costituzione, che si svolgerà il 12 ottobre a Roma".

Lo annuncia Alessandro Cianci, coordinatore regionale del partito. "E’ rimasto poco in cui credere in questo Paese. Giovani senza prospettive, imprese che chiudono, povertà e disuguaglianze che dilagano. Ma se c’è qualcosa che ci tiene ancora legati ad una idea di riscatto, di pace, di diritti, di giustizia sociale, di democrazia è la nostra Costituzione. Se c’è un barlume di speranza per cui crediamo ancora di poter costruire un’Italia migliore, è il testo su cui la nostra democrazia pone le basi. Un governo non scelto dagli elettori, saggi improvvisati e tecnici dell’ultima ora, pensano di cambiarla, snaturarla e stravolgerla senza nessun coinvolgimento di coloro che tutti i giorni ne incarnano principi e valori: le cittadine e i cittadini italiani. Per questo Sel sarà in piazza il 12 ottobre. Perché difendere la Costituzione non significa essere ostaggi del passato, ma avere chiara la bussola per il futuro".



La Fiom-Cgil provinciale ha organizzato un pullman con i seguenti orari:

San Salvo ore 08.00 Piazza A. Moro

Vasto ore 08,15 Thema Terminalbus

Lanciano ore 08.50 Piazzale Policenter

Chieti Scalo ore 09.15 Piazzale Stadio Angelini

Costo euro 10,00

Coloro che sono interessati possono rivolgersi ai seguenti numeri: 3939916031 - 3391150163