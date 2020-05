Nella terza giornata del campionato Eccellenza Uisp provinciale di Bologna, il Boca Punta penna ha giocato in anticipo al venerdì in trasferta, precisamente a Monghidoro, la cittadina che ha dato i natali a Gianni Morandi. Il tempo pur essendo solo il 4 ottobre era già invernale, con una fittissima nebbia che non permetteva di vedere da porta a porta oltre alla temperatura che non superava i 13 gradi.



I biancorossi reduci dalla sconfitta in casa contro il Bazzano, si presentano con una gran voglia di rivalsa e mister Bozzelli schiera un più prudente 4-4-2 con F.Mariotti e Maccione terzini ed il duo Santilli – Di Giacomo a completare il pacchetto difensivo davanti a Giardino, mentre a centrocampo agiscono Crisanti e Masina sulle fasce con capitan Mariotti ed il festeggiato De Gregorio, a cui rinnoviamo gli auguri, centrali, mentre in avanti ci sono i classici Russo e Ricci.

La gara inizia male per il Boca, visto che il grande pressing avversario manda in confusione i biancorossi e su azione di calcio d’angolo, la sfera rimane sulla fascia sinistra prima che arrivi in area tesa per la deviazione decisiva di un calciatore in maglia nera. Quindi già al 5’ il Boca è costretto a rincorrere e ci prova subito Ricci da fuori area impegnando severamente il numero 1 avversario.

Al 20’ le due punte avversarie riescono a fraseggiare con un bello scambio di prima, che porta il numero 9 (in sospetta posizione di fuorigioco) a tu per tu con Giardino e lo trafigge per il 2-0 dei padroni di casa. Queste due sberle, risvegliano l’orgoglio dei biancorossi che subito si fanno pericolosi con Russo che in contropiede calcia sul portiere prima, mentre si vede respingere nell’area piccola una punizione due minuti più tardi.

Ricci al 30’ guadagna una punizione che G.Mariotti passa a Crisanti che controlla e tira violentemente sul primo palo, segnando la rete che riapre in pieno la partita. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Crisanti lancia Russo che calcia benissimo dal vertice sinistro dell’area, ma il pallone incoccia sul palo prima di finire la propria corsa sul fondo.

La ripresa comincia senza cambi ma il forcing della seconda parte del primo tempo, non trova riscontri ad inizio ripresa e al 10’ la punta avversaria vince un rimpallo con Di Giacomo e si invola verso Giardino battendolo per il momentaneo 3-1. La rete avversaria riaccende la voglia di giocare dei biancorossi e man mano entrano Verdolini per Masina, con il neo-entrato che affianca Russo, spostando in fascia Ricci, poi Pedace per F.Mariotti e infine Panerai per Ricci.

Al 13’ un bel lancio di G.Mariotti imbecca Ricci che dal fondo mette al centro per Russo che arriva con un attimo di ritardo e non impatta bene con la sfera. Passano cinque minuti e Crisanti su punizione aggira la barriera ma il portiere devìa sulla traversa. Con quelle di venerdi, il Boca può vantare due pali colpiti da Russo e due traverse colpite da Crisanti, entrambe su punizione, in sole tre giornate di campionato.

Passano pochi minuti e una punizione da trequarti viene battuta da Pedace che con un giro strano batte per terra prima di piegarele mani al portiere e finire in rete per la rete del 3-2 a cinque minuti dalla fine. Ormai è un assedio biancorosso e il portiere si oppone prima a Russo, poi a De Gregorio ed infine è strepitoso su Verdolini.

La gara termina 3-2 per i padroni di casa, con molti rimpianti per i biancorossi, visto che hanno dominato per più di trequarti di gara, regalando i primi quindici minuti di entrambi i tempi agli avversari. Ora il Boca Punta Penna deve ritrovarsi, non tanto sul piano del gioco, ma su quello della concretezza già sabato pomeriggio in casa contro il Margherita, perché nessuna squadra sta ammazzando il campionato, quindi c’è tutto il tempo per riportarsi nelle posizioni che ci competono.





Monghidoro – ASD Boca Punta Penna: 3-2 (Crisanti, Pedace)



ASD Boca Punta Penna (4-4-2): 12 Giardino; 2 F.Mariotti, 5 Santilli, 4 Di Giacomo, 16 Maccione; 13 Crisanti, 10 De Gregorio, 8 (C) G.Mariotti, 11 Masina; 7 Ricci, 9 Russo. A Disposizione: 6 Pedace, 15 Panerai, 18 Verdolini. All.Bozzelli. Dirigente: La Verghetta S.



