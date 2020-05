La Vastese Juniores si fa raggiungere nei minuti finali dal Miglianico dopo essere stata avanti dal 23' grazie alla rete di Balzano e aver fallito più di un'occasione per raddoppiare e chiudere la gara.

Finisce 1-1 nella seconda giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B. Un pareggio che porta a quota 4 i biancorossi dopo la vittoria a Cepagatti nella prima giornata. Per gli ospiti si tratta del primo punto dopo la sconfitta interna 3-2 contro il River Casale.

I ragazzi di mister Stivaletta possono togliersi delle soddisfazioni, ma per farlo devono imparare a essere più cinici e concreti davanti alla porta.





La partita. In tribuna al campo sportivo dei Salesiani a seguire la juniores c'è anche l'allenatore della prima squadra Mario Lemme. Presenti sugli spalti i tifosi dei gruppi Aragonesi e Teste Quadre. Prima del calcio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime di Lampedusa.

Parte in avanti la Vastese che cerca subito il gol e nei primi dieci minuti ci prova tre volte, al 7' con Angelo Finamore, ma Nardone para, un minuto dopo con l'altro Finamore, Giorgio, che cerca la via della rete con una conclusione neutralizzata dal portiere ospite, al 10' ancora con Angelo che si ritrova vicino alla porta, ma manda alto.

Al 12' si vede il Miglianico con Perfetti, Schiavone non si lascia sorprendere. I padroni di casa si ributtano in avanti e al 16' Nardone si oppone ad un tentativo di Dumitriu. Al 18' ci prova di nuovo Perfetti, il suo tiro sorvola la traversa.

Al 23' la Vastese va meritatamente in vantaggio, Balzano passa tra due avversari, entra in area e trafigge il portiere ospite. Per l'attaccante è il secondo gol in campionato dopo quello di lunedì scorso contro la Torre Alex Cepagatti.

I biancorossi potrebbero raddoppiare al 27' con Dumutriu che in velocità supera due difensori si accentra e calcia in porta, Nardone para. Al 44' bella azione di Angelo Finamore che sulla destra supera Bombini, entra in area e dal fondo serve Di Croce che colpisce di prima, ma non segna.

La ripresa si apre con una conclusione di Di Croce imprecisa, al 65' una parabola insidiosa di Ayoub dalla destra supera la traversa, al 69' Miglianico pericoloso con Spacca che calcia da posizione ravvicinata, Schiavone blocca. Al 73' altra buona occasione per i padroni di casa, combinazione Di Croce-Piccinini che insacca, ma l'arbitro D'Agnillo di Vasto annulla per fuorigioco.

Cinque minuti dopo sono ancora Piccinini e Di Croce a rendersi pericolosi, questa volta a ruoli invertiti, il primo serve il secondo che scatta sul filo del fuorigioco, arriva davanti a Nardone e calcia di piatto, ma il portiere non si lascia sorprendere. All'84 gli ospiti reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo subito in area da Spilla rimasto a terra, ma non sembrano esserci gli estremi per il penalty.

All'86' i biancorossi vengono puniti da Di Bartolomeo, entrato da cinque minuti, che calcia dal limite, il suo rasoterra supera Schiavone e si insacca a fil di palo. Nei minuti finali Dimitriu e Piccinini non sfruttano un'altra buona possibilità per segnare ostacolandosi tra loro, così finisce 1-1.

Nel prossimo turno di lunedì 14 ottobre alle 15.00 la Vastese giocherà a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone di Giuseppe Naccarella.

Tabellino

Vastese-Miglianico 1-1 (1-0)

Reti: 23' Balzano (Vastese), 86' Di Bartolomeo (Miglianico)



Vastese: Schiavone, D'Adamo G., Tricase, Finamore G. (55' Piccinini), Savino, Marinelli, Balzano, Di Croce, Dumitriu, Farhiti, Finamore A. (70' Di Santo Marco). A disposizione D'Attilio, Catuogno, Cinalli, D'Adamo A., Desiati. Allenatore Michele Stivaletta

Miglianico: Nardone, Catalusci, Cempi, D'Onofrio, Anzellotti, Spilla, Pasqualone (56' Spacca), Perfetti (67' Tombion), Rosino, Marini (81' Di Bartolomeo), Bombini (47' Pronio). A disposizione Mainardi, Perticone, Reale, Allenatore Mario D'Ambrosio

Arbitro: Giorgio D'Agnillo di Vasto

Ammoniti: D'Adamo A. (Vastese), Anzellotti (Miglianico), Spilla (Miglianico)