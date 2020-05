Un mezzo per i trasporti eccezionali è andato in fiamme sull'autostrada A14 nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11.45, al km 449 in direzione nord, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vasto e Lanciano, il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso meccanici.

L'autista del mezzo, dedicato al trasporto di pali per gli impianti eolici, è riuscito ad accostare a bordo strada non appena si è accorto che qualcosa non andava. Le fiamme hanno avvolto completamente la cabina del tir, propagandosi al resto del mezzo. Una densa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza.

Le forze dell'ordine hanno immediatamente bloccato la circolazione in direzione nord, con lunghe code che si sono formate fino al casello Vasto Sud. I mezzi che procedevano in direzione sud hanno avuto più di qualche difficoltà trovandosi davanti le fiamme e il fumo che provenivano dall'altra corsia. Il tratto autostradale non è stato chiuso al traffico e l'autista del tir si è prodigato per indicare ai mezzi che sopraggiungevano di rallentare. Più di qualche tir, però, è stato costretto a brusche frenate visto che l'incendio era in corrispondenza di una curva.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, raggiunti poi dai colleghi di Lanciano, hanno faticato non poco per spegnere le fiamme. Oltre alle gomme, che sono subito esplose e al serbatoio del carburante, la pericolosità era determinata da una cisterna d'olio presente sull'autoarticolato.