Partiranno da San Salvo, Vasto, Lanciano e Chieti gli autobus promossi dalla Fiom-Cgil per la manifestazione di sabato prossimo a Roma, "Costituzione: la via maestra". La Fiom di Chieti rivolge l'invito a tutti coloro che volessero partecipare all'appuntamento di piazza della Repubblica a Roma.

"Sulla base dell’appello lanciato da Maurizio Landini, Lorenza Carlassare, Don Luigi Ciotti, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky - spiega una nota del sindacato- è stata indetta per sabato 12 ottobre una manifestazione nazionale a Roma a difesa della Costituzione e per rivendicare la sua piena applicazione. Noi, che ci battiamo ogni giorno contro le chiusure delle aziende, i licenziamenti, per la giustizia sociale, perché questa torni ad essere una Repubblica fondata sul lavoro ci impegniamo perché quella del 12 ottobre sia una grande giornata di mobilitazione di tutti coloro che non si rassegnano".

Le partenze (Adesioni da far pervenire ai delegati Fiom e presso le sedi Cgil)

San Salvo -piazza Aldo Moro, ore 8

Vasto - Terminal Bus, ore 8.15

Vasto Nord - ex Total, ore 8.25

Lanciano - Thema Polycenter, ore 8.50

Chieti - Stadio Angelini, ore 9.15

L'appello. “Di fronte alle miserie, alle ambizioni personali e alle rivalità di gruppi spacciate per affari di Stato, invitiamo i cittadini a non farsi distrarre. Li invitiamo a interrogarsi sui grandi problemi della nostra società e a riscoprire la politica e la sua bussola: la Costituzione. La dignità delle persone, la giustizia sociale e la solidarietà verso i deboli e gli emarginati, la legalità e l’abolizione dei privilegi, l’equità nella distribuzione dei pesi e dei sacrifici imposti dalla crisi economica, la speranza di libertà, lavoro e cultura per le giovani generazioni, la giustizia e la democrazia in Europa, la pace: questo sta nella Costituzione. La difesa della Costituzione non è uno stanco richiamo a un testo scritto tanti anni fa. Non è un assurdo atteggiamento conservatore, superato dai tempi. Non abbiamo forse, oggi più che mai, nella vita d’ogni giorno di tante persone, bisogno di dignità, legalità, giustizia, libertà? Non abbiamo bisogno di politica orientata alla Costituzione? Non abbiamo bisogno d’una profonda rigenerazione bonificante nel nome dei principi e della partecipazione democratica ch’essa sancisce? (…)”.

Maurizio Landini, Lorenza Carlassare, Don Luigi Ciotti, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky