Si chiama No Way il brano che anticipa l'uscita dell'album dei My Mistakes, Campbell Road. "E' la strada che percorrevamo tutte le mattine a Londra, da casa ai Limehouse Studios per dar vita al nostro disco", raccontano i 4 ragazzi vastesi componenti della band. Dal brano è stato realizzato anche un videoclip, diretto da Giuseppe Gio' Martinelli, pubblicato oggi su Youtube. L'album uscirà in tutti gli store digitali il 15 ottobre.

"Siamo amanti principalmente di brit-rock e indie-rock-pop - raccontano i My Mistakes- nati per gioco come cover band Oasis e Colplay, oggi usciamo con il nostro primo disco di inediti che racchiude le nostre storie, i nostri momenti, errori, viaggi, fuochi, paure, soddisfazioni, e la nostra passione per la musica.

Live, inverviste, festival e qualche apparizione in radio e tv locali ci portano ad oggi, dopo aver valutato e contrattato per mesi diverse proposte praticamente tutte simili (contratti a 3-6 mesi con uffici stampa, divulgazione, radio, riviste, 2000-3000 euro di spese e poi arrivederci e tanti saluti) abbiamo deciso di darci un taglio netto e deliberato che la cosa migliore per un primo album era di uscire in autoproduzione e così abbiamo fatto".

I My Mistakes su Facebook e Twitter

Luca Capezio voce-chitarra

Paolo D'adamo basso-backing vocals

Fabrizio Ranucci chitarra-backing vocals

Daniele Salvatorelli batteria