Li chiamano “angeli custodi della famiglia”. Sono i nonni, garanti della memoria e delle tradizioni, autentica risorsa per le famiglie e per la società intera. E’ proprio a loro che ieri, in occasione della Festa dei Nonni, i bambini della scuola dell’Infanzia Il Girotondo di Vasto, insieme alle direttrici e alle loro maestre, hanno voluto regalare una mattinata di grande festa ed allegria.

"Quello dei nonni è un ruolo attivo e tangibile nella dimensione familiare ma non solo; si tratta innanzitutto di un ruolo relazionale per il patrimonio umano, affettivo, culturale, di esperienza e di saggezza che gli anziani rappresentano”, ha ricordato nella benedizione Padre Giuseppe, dell'Istituto San Gabriele, che ha celebrato la santa messa di apertura del nuovo anno scolastico 2013/14.

”Spesso – hanno aggiunto le direttrici Adele e Imma,- sono i nonni che, insieme ai genitori, provvedono quotidianamente, con generosa e totale disponibilità, ad aiutare i piccoli proteggendoli, coccolandoli, camminando insieme”.

Oltre ai nonni, determinante per l’organizzazione e la riuscita della giornata è stato il contributo di Fratel Pietro, Fratel Gaetano, Enzo Menna e soprattutto Daniela. Ma al di là del clima gioioso che ha caratterizzato la mattinata, si è voluto proseguire i festeggiamenti con canti e poesie recitate dai bambini. La giornata si è conclusa con un buffet di dolci e torte salate preparate dai nonni.